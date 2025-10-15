¿Qué Hago si no Puedo Recoger la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar el Día que me Toca?

Si te inscribiste en agosto, durante octubre continúa la entrega de Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, por lo que debes estar atenta al mensaje que enviará la Secretaría del Bienestar al número que dejaste registrado con la fecha y hora a la que te debes presentar al Módulo del Bienestar. Si por alguna razón no puedes asistir, En N+ te decimos qué debes hacer.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, acudió el pasado 14 de octubre a la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y dio a conocer que hasta el 10 de noviembre se estarán entregando las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar.

En dicha cuenta del Banco del Bienestar, las beneficiarias del programa recibirán los tres mil pesos que les corresponden bimestralmente por estar inscritas.

¿Qué hago si no puedo recoger mi Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Es importante conocer que la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar sólo se entrega a la beneficiaria, de hecho se le toma una fotografía el día que la recoge para constatar la recepción del documento.

En la misma conferencia de prensa, Ariadna Montiel dijo que aquellas mujeres que por razones de salud no pueden pasar por la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar al Módulo que les corresponde, pueden dar aviso a través de la Línea del Bienestar o de la página para que se les entregue en casa.

Sin embargo, aquellas que por alguna otra razón no pudieron acudir por la tarjeta en el día y hora asignadas debes esperar al sábado para presentarse. Ese día se atiende a rezagadas.

"Hay que acudir el día que se les convoca y si no el día sábado para las rezagadas. Es importante que se ponga atención que sea en los tiempos, porque después si no van, hay algún tipo de problema", detalló la funcionaria.

¿Qué debo llevar el día de la cita para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Ariadna Montiel hizo un llamado a las mujeres de 60 a 64 años a que acudan puntualmente a su cita en el Módulo asignado. Para agilizar tiempos y hacer la toma de la fotografía correspondiente.

Ese día deben de portar dos documentos:

Identificación Oficial, en original y copia

Talón Morado que se entregó el día del Registro

Cabe recordar que la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar se entrega en un sobre sellado, por lo que en caso de cualquier anomalía es importante señalarlo a los funcionarios en el momento de la recepción del documento.



