¿Hay que Activar Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar? Así Cae Primer Pago de 3,000 pesos

Entre el 8 de octubre y el 7 de noviembre de 2025 se entrega la Tarjeta Pensión Mujeres Bienestar a aquellas personas que hicieron su registro en agosto. Dado que la tarjeta del Banco del Bienestar se entrega en un sobre cerrado, han surgido dudas sobre si ésta debe ser activada.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, en este periodo de entrega de tarjetas se beneficiará a casi dos millones de mexicanas de 60 a 64 años de edad, que completaron el proceso de inscripción al apoyo económico.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, en este periodo de entrega de tarjetas se beneficiará a casi dos millones de mexicanas de 60 a 64 años de edad, que completaron el proceso de inscripción al apoyo económico.

¿Hay que activar la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

A diferencia de la tarjeta que se entrega en el Estado de México, la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar no requiere de ningún proceso para su activación. Al momento de su entrega la tarjeta ya está activa.

De hecho, no hay que hacer ningún paso adicional para recibir el primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar, dado que éste se verá reflejado automáticamente según las fechas del Calendario de Pagos que dé a conocer más adelante la Secretaría del Bienestar.

Cabe recordar que los depósitos de este apoyo económico de tres mil pesos se hacen de acuerdo a la primera letra del primer apellido de la beneficiaria. Y son de carácter universal y bimestral.

El saldo de la Tarjeta del Banco del Bienestar se puede consultar en la aplicación móvil del Banco del Bienestar, así como en los cajeros automáticos de esta entidad bancaria.

¿Cómo saber cuándo y dónde recoger la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Dependencia, indicó que a las mujeres que les toque pasar por su tarjeta les llegará un SMS al número de celular que registraron. Allí podrán consultar el día, lugar y hora en el que deberán presentarse a recoger el documento.

Aunque no es el único medio, las mujeres también pueden revisar por cuenta propia la información antes descrita. Para ello deben ingresar a la página de la Secretaría del bienestar, donde deberán realizar la búsqueda mediante el CURP.

El día de la cita deben presentarse con dos requisitos fundamentales:

Identificación Oficial en original y copia

Talón Morado del Registro de Solicitud

Ese día se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para comprobar la recepción del documento.

