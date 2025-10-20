Dan Fechas de Pago de Apoyo Bienestar de 20 Mil Pesos: Días y Dónde Se Repartirá en Octubre 2025

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las fechas de pago del apoyo de 20 mil pesos, y acá te decimos qué días y dónde se realizará la primera entrega de esta ayuda económica en octubre 2025.

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó cómo se hará el reparto del apoyo económico a las familias mexicanas y los nuevos montos de las ayudas que llegan hasta los 100 mil pesos.

¿Qué días pagan apoyo Bienestar de 20 mil pesos?

La entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a las familia afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en México comenzará este 22 de octubre 2025 y terminará hasta el mes de noviembre. Así se hará la entrega:

Del 22 al 29 de octubre en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Del 25 de octubre al 5 de noviembre en el estado de Hidalgo.

En breve más información...

