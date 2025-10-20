Caledario Becas Benito Juárez: ¿Quiénes No Reciben Pago en Octubre 2025? Próxima Dispersión

Si tú eres beneficiario de las Becas del Bienestar o tus hijos o familiares la reciben, esta información debe de ser de su interés, pues a pesar de que se ha publicado el calendario de las Becas Benito Juárez de octubre 2025, muchos no recibirán el apoyo de $1,900 pesos, pero ¿quiénes son? Aquí te damos a conocer las personas que sí y no recibirán la próxima dispersión del programa para media superior.

Como te lo informamos en notas anteriores, luego de los meses de espera, por fin se han revelado las fechas de depósito por letras, pero no solo para el apoyo para estudiantes de media superior, sino también para las y los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro, quienes reciben la cantidad de $5,800 pesos.

¿Cómo avanza el calendario de Becas Benito Juárez de octubre 2025?

Pese a que el coordinador de las Becas del Bienestar Benito Juárez, Julio León, había confirmado que este mes no se llevarían a cabo los pagos correspondientes al primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026, finalmente se dieron a conocer los días en los que se lleva a cabo la dispersión de los apoyos por letras.

Para este lunes 20 de octubre 2025, los beneficios que ya tuvieron la actualización en sus estatus o su Tarjeta del Bienestar son los que su primer apellido empieza con las siguientes letras: A, B, C. Para los próximos días el calendario avanza así:

Letras D, E, F, G: Martes 21 de Octubre 2025

Martes 21 de Octubre 2025 Letras H, I, J, K, L: Miércoles 22 de Octubre 2025

Miércoles 22 de Octubre 2025 Letras M, N, Ñ, O: Jueves 23 de Octubre 2025

Jueves 23 de Octubre 2025 Letras P, Q, R: Viernes 24 de Octubre 2025

Viernes 24 de Octubre 2025 Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Lunes 27 de Octubre 2025

Finalmente, en el caso de las y los estudiantes de nivel superior que son derechohabientes del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, León informó que, por única ocasión, todos cobrarán la beca el miércoles 29 de octubre 2025.

¿Quiénes no cobran apoyo con calendario Becas Benito Juárez octubre 2025?

Según lo confirmó Julio León, luego de los contratiempos con la actualización de información sobre beneficiarios, los únicos beneficiarios que cobran el depósito de Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro correspondiente al calendario de octubre 2025, son los de continuidad. Es decir, las personas que reciben el apoyo de $1,900 pesos o $5,800 pesos -según sea el caso- son quienes ya estaban inscritos.

De ta manera, las personas que no la reciben y deberán esperar a la próxima dispersión, que se prevé sea en el mes de diciembre 2025, son quienes recientemente realizaron su registro y están a la espera de recibir la Tarjeta del Bienestar.

Lo mismo sucede con las y los estudiantes que cambiaron de nivel media superior a superior o ingresaron a la universidad en el ciclo escolar 2025-2026.

