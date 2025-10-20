¿Qué Letras Cobran Beca Benito Juárez Mañana 21 de Octubre 2025? A Estos Apellidos les Pagan

Comenzaron los pagos de la Beca Benito Juárez de Media Superior, y en caso de que estés a la espera de tu depósito, acá te contamos qué letras cobran mañana 21 de octubre 2025 y la lista de apellidos que recibirán su apoyo de 1,900 pesos.

Después de mucha confusión y varios días de espera, por fin se dio a conocer el calendario de la Beca Benito Juárez de octubre para beneficiarios de preparatorias y bachilleratos, correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026.

Cabe recordar que a inicios de octubre comenzaron los pagos de la Beca Rita Cetina, por lo que muchos estudiantes de media superior se preguntaron cuándo caería su depósito y pese a que primero se dijo que tendrían que esperar hasta diciembre, el coordinador nacional Julio León sorprendió a los beneficiarios con las fechas de cobro de la Beca Benito Juárez.

¿Qué letras de Beca Benito Juárez van este martes?

Los pagos de la Beca Benito Juárez Media Superior se harán del 20 al 27 de octubre en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario y este martes 21 toca el turno para cobrar de las letras D, E, F, G. Así va el calendario:

Letras A, B, C: Lunes 20 de Octubre 2025

Letras D, E, F, G: Martes 21 de Octubre 2025

Letras H, I, J, K, L: Miércoles 22 de Octubre 2025

Letras M, N, Ñ, O: Jueves 23 de Octubre 2025

Letras P, Q, R: Viernes 24 de Octubre 2025

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Lunes 27 de Octubre 2025

De esta manera, los beneficiarios recibirán su depósito de 1,900 pesos directamente en su tarjeta Bienestar y podrán comenzar a disfrutar de este recurso a partir del día que lo indica el calendario.

Lista de apellidos que cobran Beca Benito Juárez este martes

La lista de beneficiarios que cobrarán su apoyo este martes 21 de octubre 2025, está compuesta por algunos de los siguientes apellidos que inician con las letras D, E, F, G:

Apellidos con D

Díaz

Domínguez

De la Cruz

Delgado

Duran

De Jesús

De la Rosa

De León

Dávila

Lista de apellidos que inician con E

Estrada

Espinoza

Espinosa

Esquivel

Escobar

Enríquez

Esparza

Escobedo

Escamilla

Lista de apellidos con F

Flores

Fernández

Fuentes

Figueroa

Franco

Félix

Francisco

Fonseca

Frías

Apellidos que inician con G

García

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Gallardo

Guerra

Si tu apellido paterno aparece en estos listados o comienza con algunas de las letras antes mencionadas, ve preparándote pues cobrarás este martes 21 de octubre los 1,900 pesos de tu Beca Benito Juárez, correspondiente al bimestre octubre-septiembre.

