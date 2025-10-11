Calendario de Pago Beca Rita Cetina: ¿Quiénes Cobran Apoyo de 3300 del 13 al 17 de Octubre 2025?

Desde hace unos días, la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar (CNBB) ha dado a conocer el calendario de pagos Beca Rita Cetina correspondiente al cuarto bimestre del año. En N+ te decimos qué letras y apellidos cobran el apoyo de hasta 3,300 pesos del 13 al 17 de octubre 2025.

Y es que la dispersión de la beca llega estos días junto con otros apoyos que se entregan en algunos estados y a nivel federal, pero también el registro a otros programas sociales.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

¿Quiénes ya cobraron la Beca Rita Cetina en octubre 2025?

Tras la publicación del calendario de la Beca Rita Cetina 2025, algunos de los beneficiarios que están registrados en este programa ya recibieron su apoyo en octubre.

Cabe recordar que este, así como muchos otros programas del Bienestar, son dispersados en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del apellido de los estudiantes.

Para octubre 2025 las letras que ya cobraron su apoyo hasta el momento son:

Lunes 6 de octubre de 2025: A, B

Martes 7 de octubre 2025: C

Miércoles 8 de octubre 2025: D, E, F

Jueves 9 de octubre 2025: G

Viernes 10 de octubre 2025: H, I, J, K, L

¿Qué letras y apellidos la Beca Rita Cetina de 13 al 17 de octubre 2025?

Para la próxima semana, del 13 al 17 de octubre, cobran el cuarto pago de la Beca Rita Cetina 2025 las letras que restan del alfabeto. El orden de pago es el siguiente:

Lunes 13 de octubre 2025: letra M

Martes 14 de octubre 2025: letras ​​N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 15 de octubre 2025: letra R

Jueves 16 de octubre 2025: letra S

Viernes 17 de octubre 2025: letras T, U, V, W, X, Y, Z

Video: ¿Cómo Consultar los Depósitos de la Beca Rita Cetina?

Mientras que los apellidos que cobran cada día son los que corresponden a las letras en el calendario. Aquí te dejamos algunos ejemplos con los más populares:

Lunes 13 de octubre

Martínez

Morales

Mendoza

Mejía

Moreno

Martes 14 de octubre

Navarro

Nájera

Núñez

Noriega

Ochoa

Olmos

Olivares

Ortega

Ortiz

Pérez

Peña

Padilla

Ponce

Pacheco

Miércoles 15 de octubre

Ramírez

Rodríguez

Reyes

Ramos

Rivera

Jueves 16 de octubre

Sánchez

Silva

Santos

Salazar

Solís

Salas

Viernes 17 de octubre 2025

Torres

Tapia

Trujillo

Uribe

Ulloa

Ugarte

Uc

Urrutia

Vázquez

Vargas

Vega

Velasco

Valdez

Zapata

Zavala

Zarate

Zepeda

Nota relacionada: ¿Cuántos Días de Pago Serán en Beca Rita Cetina Octubre 2025? Hay Cambios en Dispersión de Apoyo

¿Quiénes cobran apoyo de $3,300 pesos de Beca Rita Cetina?

Como debes saber, el apoyo inicial de este programa social para la educación es de $1,900 pesos. Es decir, cada familia recibe un apoyo económico bimestral; no obstante, en los casos donde hay más dos o más hijas o hijos en secundaria, se otorgan 700 pesos adicionales por cada alumno.

Por ello, las familias que cuenten con tres hijos en secundaria recibirán un depósito de $3,300 pesos: 1,900 + 700 + 700. Y de dicho grupo, lo cobrarán del 13 al 17 de octubre 2025 quienes su primer apellido inicie de la M a la Z.

Una vez que identifiques la fecha en la que te corresponde el cobro de la Beca, puedes verificar si el depósito ya fue hecho en el Buscador de Estatus en Línea, así como la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para verificar el Estatus y Saldo en línea es necesario tener tu CURP o el de tus hijos a la mano. Sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página del Buscador de Estatus

Colocar el CURP de tus hijos

Seleccionar el apartado de Bancarización (allí hallarás toda la información sobre tus pagos)

Selecciona el periodo que desees consultar

Allí arrojará el Pago a Consultar (el comprobante contiene forma de pago, situación actual del pago, fecha de depósito y periodos)

Historias recomendadas:

¿Cuándo es el Próximo Pago de Pensiones para Bienestar Adultos Mayores 2025?

Requisitos para Recoger Tarjeta Bienestar: Estos 5 Pasos Deben Cumplir Mujeres de 60 a 64 Años

¿Suspenden Entrega de Tarjetas Bienestar? En Estos Lugares Se Pausó Reparto de Credencial



DMZ