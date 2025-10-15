Resultados Beca Benito Juárez 2025: ¿Cómo Saber Si Recibirás Apoyo de 1,900 Pesos tras Registro?

El registro de la Beca Benito Juárez termina este 15 de octubre de 2025, por lo que muchos estudiantes de preparatoria y padres de familia, ya se preguntan cuándo salen los resultados y acá te explicamos cómo saber si recibirás el apoyo de 1,900 pesos bimestrales tras la inscripción.

Si aún no has hecho tu solicitud para la beca de Media Superior, todavía estás a tiempo, ya que este miércoles es el último día, y en notas previas te decimos cómo hacer la inscripción y cómo confirmar el estatus de tu registro.

¿Cuándo salen los resultados de la Beca Benito Juárez?

Como tal no se publica una lista de beneficiarios de este programa de Becas Bienestar, ya que el apoyo se otorga de forma universal a todos los alumnos de educación media superior inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta.

De esta forma, aquellos estudiantes de preparatorias y bachilleratos públicos en México que realizaron su registro de forma exitosa del 1 al 15 de octubre de 2025 recibirán el apoyo de 1,900 pesos bimestrales a lo largo del ciclo escolar.

¿Cómo consultar los resultados de la Beca Benito Juárez 2025?

Una vez que termine el periodo de inscripciones, los estudiantes podrán conocer los resultados de la Beca Benito Juárez, cuando sean citados para recibir la tarjeta del Banco Bienestar, medio en el que se les depositarán sus apoyos.

Pese a que aún no hay fechas para la entrega de tarjetas Bienestar para los beneficiarios de la beca de educación media superior, este proceso podría comenzar en el mes de diciembre 2025 o en enero 2026, al igual que la distribución de las de la Beca Rita Cetina. Sin embargo, esta información será confirmada por la Coordinación Nacional cuando llegue el momento.

Cabe señalar que la única forma de que un alumno de preparatoria pública no se convierta en beneficiario es si en su registro tuvo algún error, como no tener la CURP certificada o escribir mal la CCT de su escuela.

