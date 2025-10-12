¿Cuándo Es el Último Día de Registro a Beca Benito Juárez 2025? Fecha Exacta Cierre Convocatoria

Si eres estudiante de Educación Media Superior y estás en busca de un apoyo económico tienes que estar pendiente de las fechas clave de las convocatorias de programas del Bienestar. Para que no se te pase la de Octubre 2025, en N+ te decimos cuándo es el último día de registro a la Beca Benito Juárez.

Recuerda que la Beca Benito Juárez entrega mil 900 pesos a los alumnos que cursan bachillerato y profesional técnico bachiller. El apoyo se otorga durante los 5 bimestres que dura el ciclo escolar, y puede llegar hasta un máximo de 40 meses.

Para que tengas toda la información sobre los pagos, posterior a la inscripción, te decimos Habrá Pago Doble de Beca Benito Juárez 2025: ¿En Qué Mes Depositan y Cuánto Darán de Apoyo?, además ¿Cómo Confirmar Registro de Beca Benito Juárez 2025? Así Checas Estatus de Inscripción.

¿Cuándo es el último día de registro a la Beca Benito Juárez?

Dado que las inscripciones estuvieron abiertas durante la primera quincena del mes, el último día de registro será el próximo 15 de octubre de 2025. La página de la convocatoria explica que este plazo aplica tanto para los estudiantes de nuevo ingreso como aquellos que aún no la reciben.

El registro es gratuito, sin intermediarios y debe realizarlo directamente el estudiante interesado, sin importar si es mayor o menor de edad. Para realizarlo debe contar con su propia cuenta Llave MX.

Eres estudiante de prepa o bachillerato público y solicitarás una Beca #BenitoJuárez, pero…



¿Ya sabes cuáles documentos necesitas? 🤔



Checa la siguiente info 👇 para que no te falte nada a la hora de hacer tu registro en línea. 😎 pic.twitter.com/MAhrmr1CLb — BecasBenito (@BecasBenito) October 11, 2025

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Beca Benito Juárez?

Aquellos interesados en postularse por este beneficio deben cumplir con una serie de requisitos, entre los que marca:

Estar inscrito en alguna escuela pública de Bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por el Gobierno Federal.

Es importante destacar que de acuerdo con las propias Reglas de Operación del Programa, algunas escuelas tienen prioridad, tales como:

Escuelas Clasificadas de Interés

Escuelas ubicadas en alguna localidad prioritaria (localidad indígena, localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación, localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación, localidad con muy alto grado de marginación, telebachilleratos comunitarios, telebachilleratos.



