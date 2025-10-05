Registro Beca Benito Juárez 2025: ¿Qué Hacer si mi CURP No Está Certificada? Evita Rechazos

Avanza el Registro a la Beca Benito Juárez para estudiantes de Educación Media Superior. La inscripción de nuevos estudiantes al apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales estará abierto hasta el 15 de octubre de 2025. Para evitar contratiempos, en N+ te explicamos qué hacer si tu CURP no está certificada.

Dado el interés que genera la convocatoria al apoyo universal, ya te hemos explicado ¿Cuántos Pagos Recibirán los Nuevos Beneficiarios de Beca Benito Juárez 2025? Este es el Límite, además de Registro Beca Benito Juárez Ya Inició: Link y Cómo Pedir al Apoyo de Prepa en Octubre 2025

Hay que recordar que el Registro a la Beca Benito Juárez debe realizarlo cada estudiante en la plataforma SUBES, sin importar si es menor o mayor de edad. Para completar este proceso debe contar con su propia Cuenta Llave MX.

Aunque no es el único requisito, la CURP es uno de los datos fundamentales a presentar y es muy importante que esté certificada.

¿Cómo sé si mi CURP está certificada?

Lo primero que hay que conocer es que la Clave Única de Registro de Población (CURP) es un código único de identidad de 18 caracteres que identifica a ciudadanos y residentes oficiales en todo el país.

De modo que la CURP se certifica de manera automática cuando coincide con los datos capturados en el Acta de Nacimiento registrada en la plataforma nacional del Registro Civil.

Cuando esto ocurre, en el archivo electrónico que se muestra al momento de la consulta de CURP en línea aparece la leyenda "CURP Certificada, Verificada en el Registro Civil".

¿Qué hago si mi CURP no está certificada?

De acuerdo con la Dirección General de Registro Nacional de la Población e Identidad hay una serie de pasos que se deben seguir.

Verifica que tu acta de nacimiento esté capturada en la plataforma nacional del Registro Civil.

Si no está capturada o contiene algún error, hay que comunicarse al Registro Civil para que te informen sobre el trámite que debes realizar.

En caso de que el Acta de Nacimiento sí esté capturada en la plataforma nacional con los datos correctos y aún así la CURP no esté certificada, hay que acudir a un módulo CURP para que seas atendido.

¿Qué pasa si el Registro es rechazado porque la CURP no está certificada?

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar detalla que es importante acudir al Registro Civil más cercano para solicitar la Verificación de la CURP.

Si tienes alguna otra duda extra puedes llamar al 079, para entrar en contacto con personal del Centro de Atención para el Bienestar (CABI).

Ello, toda vez que los datos de la persona que se registre deben coincidir con los del beneficiario que acudirá a recibir la tarjeta donde se depositarán los mil 900 pesos bimestrales.

Para que no te quedes con ninguna duda...



Aquí está la segunda parte de las preguntas frecuentes acerca del registro a la Beca #RitaCetina de nivel secundaria.😃 pic.twitter.com/Rr4esIPo9h — BecasBenito (@BecasBenito) October 3, 2025

Historias Recomendadas