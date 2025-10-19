Calendario Jóvenes Escribiendo el Futuro Octubre 2025: Fecha Exacta de Dispersión de $5,800

Tras más de tres meses de espera, Julio León, coordinador de Becas del Bienestar Benito Juárez, reveló el calendario de Jóvenes Escribiendo el Futuro de octubre 2025. ¿Cuándo pagan? En N+ te compartimos la fecha exacta de la dispersión del apoyo de 5,800 pesos correspondiente para estudiantes de nivel superior.

Como te dimos a conocer previamente, luego del retraso de la publicación de las fechas de distribución, este sábado se dieron a conocer cómo se organizarán los días y fechas de pagos de las Becas Benito Juárez.

¿Cómo quedó el calendario Jóvenes Escribiendo el Futuro de octubre 2025?

Julio León dio a conocer que, por única ocasión, el calendario de pagos de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizará en un solo día.

La dispersión a la que corresponde esta publicación, es el depósito del primer bimestre del ciclo escolar 2025–2026, es decir, septiembre–octubre.

La fecha exacta de pago de este apoyo a la educación del nivel superior es el miércoles 29 de octubre 2025. Todas las letras podrán verificar sus estatus de pago actualizado ese día.

¿Cómo cobrar la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro 2025?

La tarjeta del Banco Bienestar puede utilizarse como cualquier otro plástico bancario, ya que es aceptada en miles de establecimientos que cuentan con terminal punto de venta, aunque depende de algunos convenios, por lo que es importante preguntar antes de pagar.

Toma en cuenta que para hacerlo solo será necesario ingresar tu NIP, en una nota previa te decimos qué hacer en caso de que se te olvide esta clave. También es posible que en algunos negocios te soliciten una identificación para proceder con el pago.

Algunos de los usos que puedes hacer son:

Puedes retirar tu beca directamente en un cajero automático del Banco del Bienestar

Paga servicios sin necesidad de cargar efectivo

Puedes realizar compras en cualquier establecimiento que acepte terminal bancaria

Retira tu beca en tiendas de autoservicio u otro banco por una comisión

Haz tu despensa en supermercados

Verifica tu saldo y movimientos en la app del Banco del Bienestar

