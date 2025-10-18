El programa Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años forma parte de la política social que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales y promover una ciudad de bienestar incluyente.

El apoyo de 3 mil pesos bimestrales, está dirigido a hombres capitalinos que aún no alcanzan la edad requerida para ingresar a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores del Gobierno Federal.

De acuerdo con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (Sebien), el programa busca brindar apoyo económico temporal a los hombres de 63 a 64 años y 10 meses, residentes en la capital, que manifiesten interés en integrarse a este esquema de protección social.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener 63 años cumplidos y menos de 65 años al momento del registro.

Presentar documentación oficial como identificación con fotografía (credencial para votar, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir),

Comprobante de domicilio reciente,

Acta de nacimiento

CURP.

Además, los solicitantes deberán llenar la solicitud de ingreso proporcionada por las áreas operativas de la Sebien.

Los documentos deberán entregarse completos y en copia, ya que los originales solo se mostrarán para verificación y no se quedarán en el expediente del solicitante.

¿Cuándo es el registro al programa?

Sin embargo, el Gobierno capitalino informó recientemente que el programa no se encuentra activo en este momento. Al intentar acceder al portal oficial, aparece el mensaje: “El programa social no se encuentra disponible por el momento”.

Esto significa que actualmente no hay un proceso de registro abierto, por lo que las personas interesadas deberán esperar a que la administración local anuncie una nueva convocatoria.

La Pensión Hombres Bienestar ha representado un apoyo importante para quienes se encuentran en la etapa previa a la jubilación, ayudando a mejorar su calidad de vida y reducir la desigualdad social. Su eventual reapertura será clave para continuar fortaleciendo las políticas públicas de inclusión y bienestar en la Ciudad de México.

