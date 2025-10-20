¿Qué Teléfonos Celulares No Podrán Usar WhatsApp a Partir de Noviembre 2025? Lista Completa

WhatsApp dejará de estar disponible en teléfonos Android y iPhone con versiones antiguas a partir del 31 de octubre y durante noviembre.

Según Meta, la no disponibilidad es de potenciar la app, sumar funciones avanzadas y reforzar la seguridad en la experiencia de usuario.

Sin duda, una maniobra que aunque busca mejorar la experiencia de usuario, afecta a quienes tienen equipos básicos y que precisamente los usan para tener aplicaciones como WhatsApp, solo para comunicación. Así que te decimos qué equipo dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería.

¿Por qué WhatsApp ya no será compatible con ciertos equipos?

Según Meta, el avance de la tecnología requiere que las nuevas funciones de WhatsApp estén disponibles solo en equipos que puedan soportarlas.

Y es por ello que recomiendan migrar los datos a un dispositivo más reciente, pues los sistemas operativos antiguos ya no cumplen con los requerimientos mínimos, y mantener el soporte para esos modelos implica limitar el desarrollo de nuevas herramientas.

¿Qué pasa si no actualizo mi WhatsApp?

Lo principal, es que los usuarios que no actualicen su teléfono con la nueva versión de WhatsApp es la pérdida de acceso a la aplicación, es decir, no podrán tener comunicación por esa vía.

Además, existe el riesgo de pérdida de información como fotos, videos y documentos importantes que tengas en ella, por lo cual es necesario hacer una copia de seguridad.

¿Qué celulares Android ya no podrán usar WhatsApp a partir de noviembre?

Meta informó que los dispositivos con Android inferior a la versión 5.0 y iPhone con iOS 15.1 o previos quedarán excluidos del servicio.

Por lo tanto, quienes no tengan un modelo más reciente no lo podrán usar, por lo que se recomienda que realicen una copia de seguridad.

Los modelos de celulares que perderán acceso a WhatsApp incluyen:

iPhone: iPhone 5, 5C, 5s, 6 y 6 plus.

LG: Optimus G, LG G3, Nexus 4 y G2 Mini

Motorola: Moto G (1ra generación) y Moto E (2014).

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5, Galaxy S4 Mini y Galaxy Note 2.

Sony: Xperia Z, SP, T, V y Z2.

Otras marcas: Huawei Ascend Mate 2 y HTC One M8.

Estos dispositivos no podrán abrir ni actualizar la aplicación, lo que implica una interrupción total del servicio.

¿Qué hacer si mi teléfono deja de ser compatible con WhatsApp?

Ingresa al menú de configuración del teléfono.

Luego, a información de software y ahí aparecerá la versión del sistema operativo.

Si es inferior a Android 5, se recomienda realizar una copia de seguridad en la nube o en una computadora.

Y si quieres seguir usando WhatsApp, tendrías que comprar uno más reciente, de preferencia uno que haya sido lanzado en años recientes para olvidarte de la incompatibilidad por actualizaciones en un buen lapso de tiempo.

