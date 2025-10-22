Suspenden Tercer Registro de CONAVI: ¿Hasta Cuándo Abrirán Módulos de Vivienda Bienestar 2025?

El tercer registro de CONAVI del programa Vivienda para el Bienestar 2025, que iniciaría este 20 de octubre, será reprogramado y acá te contamos por qué se suspendieron las inscripciones y hasta cuándo abrirán los módulos.

En primera instancia, la tercera etapa de registro de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) estaba agendada para iniciar el 13 de octubre de 2025, sin embargo tuvo que posponerse por la emergencia que provocaron las recientes lluvias en México.

La nueva fecha de apertura de los módulos de CONAVI era el pasado 20 de octubre, sin embargo cuando llegó el día, la página del Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) no actualizó su información, pues siguen apareciendo las sedes de registro de la segunda etapa, por lo que muchos interesados se preguntaron qué había pasado con las inscripciones.

¿Por qué se suspendió el tercer registro de CONAVI?

La tercera etapa de registro de Vivienda para el Bienestar 2025 se reprogramará debido a que el personal de la Secretaría de Bienestar se encuentra laborando en las zonas afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en México.

Esto como parte del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias, que ofrecerá un primer apoyo de 20 mil pesos a los afectados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

¿Cuándo abrirán los módulos de CONAVI para tercer registro?

De acuerdo con la información proporcionada por la CONAVI, los módulos de registro de Vivienda Bienestar 2025 abrirán hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda a las personas interesadas mantenerse al pendiente de esta información.

"Queremos informarte que debido a que nuestras compañeras y compañeros de la Secretaría de Bienestar se encuentran realizando censos y labores de apoyo en las zonas afectadas por las recientes contingencias, esta etapa se reprogramará hasta nuevo aviso", se indica en el video.

