¿Quiénes Cobran Apoyo Bienestar de 20 Mil Pesos del 22-29 de Octubre 2025? Requisitos para Pago

La Secretaría del Bienestar iniciará con el pago del primer apoyo de 20 mil pesos, y si estás a la espera de recibir esta ayuda económica, acá te contamos quiénes cobran del 22 al 29 de octubre 2025 y qué requisitos piden para obtenerlo.

Este lunes, Ariadna Montiel Reyes dio a conocer las fechas de pago del apoyo Bienestar de 20 mil pesos y cómo hará el reparto de los recursos a las familias mexicanas de los montos que llegan hasta los 100 mil pesos.

¿Dónde y quiénes cobran apoyo Bienestar del 22 al 29 de octubre?

Los primeros en recibir el apoyo de 20 mil pesos, del 22 al 29 de octubre 2025, serán aquellos que ya realizaron el censo del Bienestar, como parte del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias, en los siguientes estados:

Veracruz

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Hidalgo (a partir del 25 de octubre)

Las personas afectadas por las recientes lluvias en los estados antes mencionados, podrán conocer la fecha, hora y lugar donde les entregarán su apoyo económico al recibir un mensaje de texto SMS al número de celular que dejaron registrado durante el censo del Bienestar.

De igual manera, los beneficiarios de este programa especial, que otorga un primer apoyo económico de 20 mil pesos, podrán saber cuándo, a qué hora y dónde acudir por su pago a través de los servidores de la nación que pasarán a avisar a las casas y colonias sobre el reparto de los recursos.

Cabe señalar que las personas afectadas por las lluvias que viven en el estado de Hidalgo recibirán el apoyo del 25 de octubre al 5 de noviembre 2025, por lo que se pide estar pendientes de este información.

Requisitos para cobrar apoyo Bienestar de 20 mil pesos

Una vez que sepan el día, horario y sede, las personas que hicieron el censo del Bienestar deben acudir solo con dos documentos para poder recibir el apoyo de 20 mil pesos. Son los siguientes:

Talón del censo del Bienestar

Identificación oficial (original y copia)

De esta manera, si fuiste uno de los afectados por las recientes lluvias en México y ya hiciste el censo, estás a solo unos días de poder cobrar el apoyo Bienestar de 20 mil pesos para comenzar con la reconstrucción de tu vivienda.

