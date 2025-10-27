¿Por qué Hay Bloqueo de Piperos Hoy? Esto Demandan durante Protestas en CDMX y Edomex

Este lunes, 27 de octubre de 2025, piperos tomaron las principales vialidades que conectan el Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX). Te decimos qué es lo que demandan.

Piperos bloquean la avenida Central del municipio Nezahualcóyotl del Estado de México, rumbo a la CDMX; exigen que no se cierren los pozos de agua, pues señalan que se perderían empleos.



Las protestas de piperos comenzaron desde las 6:00 de la mañana, son varios los puntos afectados en el Valle de México, estos son las pricipales vialidades afectadas:

La México-Puebla.

La México-Texcoco.

La México-Querétaro.

¿Qué demandan los piperos?

Los piperos exigen la reapertura de pozos de agua clausurados que suministraban directamente el vital líquido a la Ciudad de México y Área Metropolitana, lo que a ocasionado el desabasto en:

Escuelas, hospitales y demás establecimientos.

Adicionalmente señalan la afectación de sus fuentes de empleo, lo que afecta a cientos de familias.

Cabe recordarq que autoridades del Edomex realizaron la Operación Caudal, por lo que la Fiscalía local realizó aseguramientos y clausuras de pozos de agua clandestinos en varios municipios de la entidad.

En estas acciones se intervinieron 189 inmuebles a través de 142 técnicas de investigación de cateo y 47 inspecciones, en estos lugares fueron localizados 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas.

De igual forma, fueron asegurados 322 transportes tipo pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos diversos y fueron detenidos siete sujetos en flagrancia, dos de ellos por su probable participación en el delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública.

