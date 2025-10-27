Trayectoria de la Tormenta Tropical Sonia Hoy: ¿Hacia Dónde se Dirige?
N+
Esta es la trayectoria de la tormenta tropical Sonia hoy, 27 de octubre de 2025.
COMPARTE:
Este lunes, 27 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por la tormenta tropical Sonia. Te decimos hacia dónde se dirige el ciclón en el Pacífico.
Los nombres para los siguientes ciclones de la temporada en el Pacífico son:
- Tico.
- Velma.
- Wallis.
- Xina.
- York.
- Zelda.
Cabe destacar que hasta el momento se han formado 18 ciclones en el océano Pacífico y la temporada termina de manera oficial el próximo 30 de noviembre 2025.
Noticia relacionada: Huracán Melissa Alcanza Categoría 5, la Máxima Intensidad, rumbo a Jamaica
¿Hacia donde se dirige la tormenta tropical Sonia?
De acuerdo con la Conagua, la tormenta tropical Sonia se dirige por el Pacífico hacia costas de Baja California Sur.
Sonia se localiza a 1, 485 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 km7h.
🌀La #TormentaTropical #Sonia mantiene su desplazamiento lejos de costas nacionales en el océano #Pacífico. Todos los datalles aquí ⬇️ pic.twitter.com/nFEIOYU8HG— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2025
Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio nacional. Así será su trayectoria:
- 27 de octubre: Tormenta tropical, a las 03:00 horas.
- 28 de octubre: Tormenta tropical, a las 00:00 horas.
- 29 de octubre: Post-tropical/remanentes.
Lluvias en el país
Para hoy se prevén lluvias en varios estados del país, de acuerdo con lo previsto por la Conagua:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos en: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán.
- Lluvias aisladas en: Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Centro), San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México.
Historias recomendadas:
- Mega Bloqueo de Piperos Hoy: Puntos Afectados por Protesta en CDMX y Edomex
- ¿Cuándo Termina la Temporada de Ciclones 2025? Pronóstico Dice el Último Día de Tormentas
-
Esperan Derrama de Más de 20 Mil MDP por Gran Premio de Fórmula 1: Negocios Más Beneficiados
Con información de N+
Rar