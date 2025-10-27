Trayectoria de la Tormenta Tropical Sonia Hoy: ¿Hacia Dónde se Dirige?

Este lunes, 27 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por la tormenta tropical Sonia. Te decimos hacia dónde se dirige el ciclón en el Pacífico.

Video: Clima Hoy en México del 27 de Octubre de 2025 con Raquel Méndez: Huracán Melissa Categoría 5

Los nombres para los siguientes ciclones de la temporada en el Pacífico son:

Tico.

Velma.

Wallis.

Xina.

York.

Zelda.

Cabe destacar que hasta el momento se han formado 18 ciclones en el océano Pacífico y la temporada termina de manera oficial el próximo 30 de noviembre 2025.

¿Hacia donde se dirige la tormenta tropical Sonia?

De acuerdo con la Conagua, la tormenta tropical Sonia se dirige por el Pacífico hacia costas de Baja California Sur.

Sonia se localiza a 1, 485 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 km7h.

🌀La #TormentaTropical #Sonia mantiene su desplazamiento lejos de costas nacionales en el océano #Pacífico. Todos los datalles aquí ⬇️ pic.twitter.com/nFEIOYU8HG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2025

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio nacional. Así será su trayectoria:

27 de octubre: Tormenta tropical, a las 03:00 horas.

28 de octubre: Tormenta tropical, a las 00:00 horas.

29 de octubre: Post-tropical/remanentes.

Lluvias en el país

Para hoy se prevén lluvias en varios estados del país, de acuerdo con lo previsto por la Conagua:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en : Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo.

: Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán. Lluvias aisladas en: Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Centro), San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México.

