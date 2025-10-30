¿Puedo Pedir Transporte por App en el AICM? La SICT Explica qué Taxis se Pueden Usar

¿No te convence usar un taxi del aeropuerto por sus tarifas? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró hoy, 30 de octubre de 2025, si se puede pedir o no un transporte por aplicación desde el desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Esta duda suelen tenerla algunos viajeros que llegan o salen desde el AICM, por ello, la SICT en un comunicado especificó qué pasa con las aplicaciones como Uber Didi, InDrive o Cabify.

Video: Banco de Niebla en AICM ¿Hay Afectación en los Horarios?

Nota relacionada: ¿Qué Dijo la SICT Sobre el Amparo de Uber para Operar en Aeropuertos?.

La dependencia también informó que la empresa Uber interpuso un amparo luego de los operativos realizados por la Guardia Nacional en diferentes aeropuertos.

En ese sentido, el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a favor de esta empresa, pero esta no significa una autorización para operar en aeropuertos. La medida únicamente establece que los operativos deben llevarse a cabo conforme a la ley y sin actos arbitrarios o discriminatorios hacia los conductores o usuarios.

¿Se puede pedir un transporte por aplicación en el AICM?

La SITC hizo énfasis en que no se puede pedir un transporte por aplicación. En México, están disponibles opciones como Uber, Didi, InDrive y Cabify.

Según la SICT, los servicios por medio de apps no cuentan con la autorización necesaria para operar en los aeropuertos del país. Esto significa que legalmente, estos vehículos no pueden recoger ni dejar pasajeros dentro de las instalaciones del AICM.

¿Qué opciones sí están permitidas en el AICM?

La SICT recordó a los pasajeros que dentro del AICM sí pueden utilizar los servicios de transporte autorizados, los cuales incluyen:

Taxis concesionados por el aeropuerto, que se contratan en módulos oficiales ubicados en las terminales.

Servicios turísticos registrados, que cuentan con permisos federales.

Autobuses autorizados hacia distintos destinos.

Historias recomendadas:

FBPT