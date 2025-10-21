Inicio Nacional ¿Cómo Aumentar un 25% la Pensión IMSS Paso a Paso? Requisitos

¿Cómo Aumentar un 25% la Pensión IMSS Paso a Paso? Requisitos

El IMSS dio a conocer cómo aumentar el monto de los pensionados; te explicamos el paso a paso para hacer el trámite

Un policía afuera de un inmueble que dice IMSS.

El IMSS señaló que por medio de las asignaciones familiares se puede incrementar la pensión. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartió cómo se puede aumentar un 25% la pensión. En N+ te contamos para quiénes aplica, cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite paso a paso.

De acuerdo con el IMSS se puede aumentar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, pero solo aplica si se cumplen ciertos criterios. Este monto corresponde a una prestación contemplada en la Ley del Seguro Social.

El aumento se realiza a través de las asignaciones familiares, las cuales se conceden a las personas beneficiarias de los pensionados, quienes pueden registrar a su esposa o concubina, a sus padres que sean dependientes económicos o a sus hijos menores de 16 años.

Paso a paso de cómo aumentar la pensión IMSS

El trámite para realizar las asignaciones familiares y aumentar la pensión puede realizarse de forma presencial o en línea: 

  • Debes ir a la Unidad de Medicina Familiar correspondiente, al área de Control de Prestaciones Económicas, donde te pedirán los documentos correspondientes. 
  • Tienes que llevar una identificación oficial (puede ser INE o pasaporte).
  • Un comprobante de domicilio reciente. 
  • Acta de matrimonio o nacimiento, según el tipo de beneficiario.
  • En caso de concubinato, una resolución judicial que acredite la relación.
  • Para registrar a los padres, se debe presentar resolución judicial que confirme la dependencia económica.
  • Para hacer el trámite en línea en Mi Pensión Digital, por medio del portal oficial del IMSS, cuya página es https://www.imss.gob.mx/pensiones/pension-digital. Dentro, llena todos los campos que te solicite el sistema. 

¿Cómo puede aumentar un 25 % la pensión IMSS?

El incremento está dirigido a pensionados que cuenten con beneficiarios económicos, el monto puede elevarse hasta un 25, dependiendo del número y tipo de beneficiarios registrados. Por ejemplo, si añades a las asignaciones familiares a tu esposa o concubina, o bien, a un hijo puedes alcanzar el porcentaje mencionado. 

En caso de que no tengas esposa, concubina ni hijos, brindarán un 10% a cada uno de los padres del pensionado si son dependientes económicos. 

  • Esposa o concubina, con un aumento del 15%.
  • Hijos menores de 16 años, con un 10% adicional.
  • Hijos de hasta 25 años que sigan estudiando en instituciones incorporadas al Sistema Educativo Nacional, con un 10% adicional.
  • Hijos con discapacidad permanente, quienes también pueden generar una asignación del 10% sin límite de edad.

