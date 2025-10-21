Del Campo a la Ciudad: Estas Son las Ubicaciones Para Comprar Frutas y Verduras Baratas Hoy

Si estás buscas productos frescos y económicos, el programa Del Campo a la Ciudad estará hoy, 21 de octubre de 2025, en diversas sedes en las alcaldías. Esta iniciativa impulsa el consumo local y facilita el acceso a frutas, verduras y alimentos nutritivos a precios accesibles.

El objetivo del programa es fortalecer la economía local y apoyar el bolsillo de quienes enfrentan dificultades para adquirir la canasta básica. Además, promueve el comercio justo entre consumidores y productores.

Video: La Importancia del Desayuno en Nuestra salud

Nota relacionada: ¿Qué Piden para Registro de Vales de Mercomuna en Octubre 2025? Estos Documentos Necesitas.

Recuerda llevar una bolsa reciclable o tu carrito para llevar tus productos y alimentos saludables. En los puntos de venta encontrarás variedad de frutas y verduras frascas de temporada.

El programa del Campo a la Ciudad acerca productos frescos, nutritivos y a precios accesibles directamente de las y los productores a la ciudadanía. 🍓



Conoce los testimonios de quienes ya se han beneficiado con esta iniciativa. 🥑#CapitalDeTransformación pic.twitter.com/F4ehbTD9Jp — Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (@SAPCI_CDMX) October 9, 2025

¿A qué hora y dónde estará Del Campo a la Ciudad hoy?

Las jornadas de venta se realizarán a partir de las 10:00 en distintos puntos de las alcaldías de la CDMX:

Iztapalapa C: Consejo Agrarista Mexicano, José López Portillo esquina con Fresno.

Iztapalapa D: Barrancas de Guadalupe, calles Pino y Colorines.

Gustavo A. Madero: San Pedro El Chico, Av. Río de Guadalupe y Norte 84-A.

Azcapotzalco: Coltongo, Calzada Coltongo esquina Bahía de Magdalena.

Álvaro Obregón: San Bartolo Ameyalco, campo alumbrado de futbol, Segunda Cerrada Miguel Hidalgo.

Milpa Alta: San Salvador Cuauhtenco, explanada en Av. Morelos Poniente.

Tlalpan: Colonia 2 de Octubre, calle Durazno entre Piedra Tronada y Tijera.

Historias recomendadas:

FBPT