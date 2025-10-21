Inicio Ciudad de México Del Campo a la Ciudad: Estas Son las Ubicaciones Para Comprar Frutas y Verduras Baratas Hoy

En la Ciudad de México, Del Campo a la Ciudad ofrece frutas y verduras frescas a precios muy accesibles; consulta dónde estarán los puntos de venta en las alcaldías

Tres mujeres venden, tienen un gesto de felicidad.

Del Campo a la Ciudad estará en varias alcaldías este 21 de octubre. Foto: Cuartoscuro

Si estás buscas productos frescos y económicos, el programa Del Campo a la Ciudad estará hoy, 21 de octubre de 2025, en diversas sedes en las alcaldías. Esta iniciativa impulsa el consumo local y facilita el acceso a frutas, verduras y alimentos nutritivos a precios accesibles.

El objetivo del programa es fortalecer la economía local y apoyar el bolsillo de quienes enfrentan dificultades para adquirir la canasta básica. Además, promueve el comercio justo entre consumidores y productores. 

Recuerda llevar una bolsa reciclable o tu carrito para llevar tus productos y alimentos saludables. En los puntos de venta encontrarás variedad de frutas y verduras frascas de temporada

¿A qué hora y dónde estará Del Campo a la Ciudad hoy?

Las jornadas de venta se realizarán a partir de las 10:00 en distintos puntos de las alcaldías de la CDMX: 

  • Iztapalapa C: Consejo Agrarista Mexicano, José López Portillo esquina con Fresno.
  • Iztapalapa D: Barrancas de Guadalupe, calles Pino y Colorines.
  • Gustavo A. Madero: San Pedro El Chico, Av. Río de Guadalupe y Norte 84-A.
  • Azcapotzalco: Coltongo, Calzada Coltongo esquina Bahía de Magdalena. 
  • Álvaro Obregón: San Bartolo Ameyalco, campo alumbrado de futbol, Segunda Cerrada Miguel Hidalgo.
  • Milpa Alta: San Salvador Cuauhtenco, explanada en Av. Morelos Poniente.
  • Tlalpan: Colonia 2 de Octubre, calle Durazno entre Piedra Tronada y Tijera.

 

