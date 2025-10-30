¿Mañana Habrá Mega Marcha de Transportistas en CDMX? Esto Sabemos

Si te preocupa no contar con transporte público para llegar a tu trabajo o escuela, en N+ te contamos qué pasará con la mega marcha y los bloqueos que anunció la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) en la Ciudad de México.

La FAT pospuso la mega marcha que habían programado para el pasado 29 de octubre de 2025, en N+ te informamos los motivos: Nueva Fecha para Mega Marcha de Transportistas: ¿Por Qué Pospusieron Bloqueos Hoy en CDMX?.

Cabe señalar que el pasado 27 de octubre, los transportistas anunciaron que el día 29 del mismo mes llevarían a cabo protestas y bloqueos en varias vialidades principales de la CDMX, sin embargo, descartaron la fecha y volvieron a emitir un comunicado, donde explicaron qué pospusieron su movilización.

¿Mañana habrá mega marcha de transportistas en la CDMX?

Los transportistas anunciaron que no habrá mega marcha ni bloqueos este 31 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), luego de acordar una reunión con autoridades del Gobierno capitalino.

A través de un comunicado, dieron a conocer que se debe a que tendrán un encuentro con las autoridades capitalinas en la Secretaría de Movilidad (Semovi), se llevará a cabo este viernes 31 de octubre a las 4:00 de la tarde, con el propósito de continuar el diálogo sobre sus demandas, entre ellas el ajuste a las tarifas.

La FAT precisó que, tras la reunión con las autoridades, evaluarán los resultados y definirán los siguientes pasos en caso de que no se cumplan los acuerdos.

