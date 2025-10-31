Dodgers vs Blue Jays Hoy:  ¿Cómo Va el Juego 6 de la Serie Mundial 2025? 

Luego de varios capítulos que han quedado para la posteridad, la Serie Mundial 2025 llegó a instancias decisivas: el sexto juego podría definir al campeón de las Grandes Ligas. Y es que los Blue Jays tienen ventaja, 3 juegos contra 2, frente a los Dodgers. Así que sólo les falta un paso para levantar el trofeo de la MLB.

Los Dodgers ya no tienen margen de error luego de sufrir dos derrotas seguidas en su estadio. El equipo angelino llegó a estar arriba 2 juegos contra 1, pero los Azulejos se repusieron y ahora lideran el Clásico de Otoño por 3 juegos a 2.

Para el sexto juego, los Dodgers mandaron al montículo al pitcher abridor Yoshinobu Yamamoto. El lanzador japonés tiene toda la confianza del entrenador para domar a los bateadores de la oncena canadiense.

Por el lado de los Azulejos de Toronto, el mánager John Schneider ha optado por abrir el sexto juego con el pitcher veterano Kevin Gausman.

El partido empezó bien para los Dodgers, con Yamamoto en calidad de intratable. El lanzador japonés controló a los bateadores de los Azulejos y no permitió ni una carrera en dos entradas.

A la ofensiva, el equipo angelino por fin despertó y en la parte alta del tercer inning produjo tres carreras. Mientras que los Blue Jays respondieron con una para poner la pizarra 3 a 1, con mucho por jugar todavía.

Dodgers vs Blue Jays hoy: Los Azulejos pueden coronarse en la Serie Mundial 2025

Ahora que la Serie Mundial 2025 se ha trasladado al Rogers Centre SkyDome, los Blue Jays pueden coronarse ante su gente y para ello confían en el buen momento que vive el cañonero dominicano Vladimir Guerrero Jr, quien ha mostrado poder ofensivo y se ha volado la barda en momentos clave.

Los Azulejos tendrán dos oportunidades en su estadio y confían en sacar ese triunfo que les basta para ganar su primer título de la Serie Mundial en 32 años.

Pero los Dodgers pueden despertar. Tienen un cuadro estelar que en cualquier momento le puede dar la vuelta a un partido. Sólo que la oncena angelina tiene en contra una estadística que parece decisiva: casi un 70 por ciento de los equipos que ganaron el quinto partido terminaron coronándose en la Serie Mundial. En este caso serían los Azulejos, que triunfaron por 6 carreras contra 1 en el juego del miércoles.

En los dos últimos capítulos del Clásico de Otoño, los Dodgers sólo habían impulsado 2 carreras. Y encima de todo, permitieron que les anotaran 12 ocasiones. Para revertir las cosas, los angelinos confían en que despierten sus cañoneros, entre ellos Freddie Freeman.

