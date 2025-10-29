Kai, Nieta de Donald Trump, Debutará en el Circuito Profesional de Golf Femenino  

La nieta de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, debutará en noviembre en el Ladies Professional Golf Association. Este miércoles 29 de octubre trascendió que Kai Trump participará en el torneo Annika, que se celebrará en Belleair, Florida.

Sobre su debut en esta competencia del LPGA Tour, que tiene una bolsa de 3.2 millones de dólares como premio, la golfista de 18 años se dijo entusiasmada:

Este evento será una experiencia increíble. Estoy deseando conocer y competir contra muchos de mis héroes y mentores del golf

Por medio de un comunicado, Kai Trump añadió: "Mi sueño ha sido competir con los mejores en el mundo". La nieta de Trump fue invitada por los patrocinadores para participar en el torneo Annika, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Pelican Golf Club de Florida.

Este torneo es considerado uno de los más prestigiosos del circuito y la última edición fue ganada por Nelly Korda, una de las mejores golfistas del mundo. Además de Kai Trump, este año han enviado también a la basquetbolista profesional Caitlin Clark, quien juega en la Women's National Basketball Association (WNBA) para el equipo Indiana Fever.

¿Quién es Kai Trump, golfista que debutará en el LPGA Tour?

Kai Madison es hija de Donald Trump Jr. y estudia el último año de bachillerato. De acuerdo con información de su perfil de Instagram, en el 2026 entrará a la Universidad de Miami y se unirá al equipo de golf de la institución.

Kai Madison Trump es popularmente conocida por sus publicaciones en redes sociales jugando golf o asistiendo a eventos en la Casa Blanca. Tan sólo en Instagram cuenta con 2.5 millones de seguidores, mientras que en YouTube tiene 1.3 millones de suscriptores.

Hasta ahora, la nieta golfista de Trump sólo ha participado en torneos amateurs en la American Junior Golf Association (AJGA), donde ocupa el lugar 461 en el ránking nacional.

