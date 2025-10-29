Pedri es Baja en el Barcelona por Lesión Muscular: ¿Cuánto Tiempo Estará Fuera de las Canchas?

El futbolista español Pedro González, conocido como Pedri, se sumó a la lista de lesionados del club Barcelona en un momento clave. El mediocampista estelar del club blaugrana sufrió una rotura del bíceps femoral del muslo izquierdo durante el partido del domingo anterior ante el Real Madrid.

De esta manera, Pedri pasó a engrosar la lista de futbolistas blaugranas que no pueden jugar por dolencias físicas y que son los siguientes: Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Gavi, Joan García y Marc-André ter Stegen.

El club Barcelona precisó este miércoles 29 de octubre que Pedri no ha entrenado y que fue sometido a pruebas médicas que dejaron en claro que estará fuera de la canchas durante varias semanas:

El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión

Aunque no se precisó el tiempo que llevará la recuperación del astro blaugrana, se estima que no podrá jugar en al menos un mes. Por lo tanto, Pedri tampoco estará en la convocatoria de la Selección de España para la Fecha FIFA de noviembre. Tampoco se espera que pueda jugar en la reanudación de LaLiga, el 22 de noviembre, ante el Athletic Club.

Pedri había sido titular indiscutible en la plantilla desde que llegó el técnico Hansi Flick: ha disputado 72 de 73 partidos. En esta temporada, ha jugado 13 partidos (10 de Liga y 3 de la Champions) y lleva dos goles.

La última vez que se perdió un partido con el Barcelona fue el 26 de enero de este año, cuando no jugó ante el Valencia a causa de molestias causadas por una gripe.

Tarjeta deportiva de Lamine Yamal entra a subasta

Una tarjeta deportiva edición 'novato' de Lamine Yamal que fue firmada por el futbolista del Barcelona podría alcanzar un precio de entre 21,000 y 23,000 dólares, según Catawiki, plataforma de subastas online de objetos de colección.



Los fanáticos del futbol y del coleccionismo podrán pujar hasta el 8 de noviembre por la estampa con el autógrafo del astro azulgrana. Trascendió que el dueño es un ciudadano italiano, que la consiguió al abrir un sobre de tarjetas.

Al tratarse de una tarjeta de la edición 'rookie', corresponde a la temporada 2023, cuando Lamine Yamal debutó con el primer equipo del Barcelona a los 16 años de edad.

