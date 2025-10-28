Argentina Lanza Moneda Conmemorativa del Mundial 2026 y Recuerda el 'Gol del Siglo' de Maradona

Este martes 28 de octubre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer que acuñó una moneda de plata con motivo del Mundial 2026. Su peculiaridad es que hace honor al llamado “Gol del Siglo” que Diego Armando Maradona le anotó a Inglaterra en el Mundial México 86, pero no menciona al astro argentino. A continuación los detalles.

Por un lado, la moneda dice “República Argentina. Copa Mundial de la FIFA 2026” y muestra un balón de futbol. Y por el otro lado se leé “Banco Central de la República Argentina. Copa Mundial de la FIFA 2026” y se aprecia 10 pesos en la media cancha, desde donde arranca la trayectoria que siguió Maradona hasta la portería, quitándose rivales para marcar el “Gol del Siglo”, en aquel partido de cuartos de final frente a Inglaterra en México 86. Sí, el mismo juego en el que se vio la llamada “Mano de Dios”.

Sobre esta moneda conmemorativa de plata, el BCRA dio a conocer que está “dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales".

Moneda del Mundial 2026: ¿Cuántas pondrá en circulación el Banco de Argentina?

Se trata de “una moneda de plata 925, que posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros. La emisión para el mercado nacional es de 2,500 unidades y tendrá un valor simbólico de diez pesos argentinos. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar para ser comercializadas en el ámbito internacional", detalló el BCRA.

Y aunque está dedicada al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, también recuerda que "se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo" que culminó con la Selección Albiceleste levantando el trofeo de campeón en el Estadio Azteca de la CDMX.



Dicha pieza es parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realiza cada cuatro años y en el que participa el Banco Central de la República Argentina.

El gol al que hace alusión esa moneda fue el 2-0 marcado por Maradona, luego de arrancar desde media cancha para quitarse a cuatro zagueros ingleses y al portero Peter Shilton, antes de mandar la pelota a las redes. El mismo había hecho el 1-0 con la mano. Más tarde el goleador inglés Gary Lineker acortó distancias con el 2-1, que fue el resultado final.

Maradona y Argentina avanzaron a semifinales, donde superaron 2-0 a Bélgica. Y ya en la final se coronaron luego de doblegar 3-2 a Alemania. Así levantaron su segunda Copa del Mundo, luego de la que obtuvieron en 1978.

