Adrian Peterson, Exjugador de NFL, Fue Detenido por Portación de Arma y Conducir Ebrio

El excorredor Adrian Peterson, quien jugó en la NFL para los Vikingos de Minnesota, fue encarcelado después de ser arrestado en Houston bajo los cargos de conducir en estado de ebriedad y portar un arma de manera ilegal.

Peterson fue detenido por un agente de tránsito el domingo 26 de octubre por el Departamento de Policía de Sugar Land. Luego de la inspección de rutina se descubrió que conducía bajo los efectos del alcohol y que además portaba un arma sin permiso.

Noticia relacionada: ¿Messi Jugará el Mundial 2026? Solo Tres Jugadores Podrían Llegar a su Sexta Copa del Mundo

Trascendió que no es el primer incidente de este tipo en el que está involucrado el ex jugador de la National Football League (NFL), ya que hace unos meses también lo arrestaron por manejar alcoholizado.

De igual manera se dio a conocer que Peterson permaneció en la cárcel del condado de Fort Bend este lunes. Según la oficina del sheriff del condado, los registros de la cárcel no incluían un abogado para Peterson que pudiera hablar en su nombre.

Video: Marion Reimers Elogia los Números Alcanzados por la NFL en los Últimos 4 Años

¿Quién es Adrian Peterson, detenido por conducir ebrio y portar un arna de fuego?

Peterson, de 40 años, vive en Houston. Antes de llegar a la NFL, donde estuvo 10 temporadas, jugó en Oklahoma. En el 2007 los Vikingos de Minnesota lo seleccionaron en el puesto número siete del draft. En el 2012 fue elegido MVP de la Liga, cuando corrió para 2097 yardas.

A lo largo de su carrera de 15 temporadas, Adrian Peterson acumuló 14, 918 yardas y 120 touchdowns. En sus últimos 5 años portó 6 jerseys distintos, entre ellos los de los Santos de Nueva Orleans, Cardenales de Arizona y Titanes de Tennessee.

La vez anterior que fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol fue en abril pasado, luego de acudir a una fiesta del draft de la NFL en la que convivió con fans de los Vikingos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC



