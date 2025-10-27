Vuelca Autobús con Aficionados del Flamengo en Brasil Previo a Semifinal de la Copa Libertadores

El próximo miércoles 29 de octubre se llevará a cabo el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Racing de Avellaneda y Flamengo, en el Estadio Presidente Perón de Argentina, donde se esperaba una presencia importante de aficionados brasileños. Sin embargo, este lunes 27 de octubre se registró un accidente en una carretera del estado de Río de Janeiro, en donde un autobús que transportaba a seguidores del Flamengo, volcó.

"Fueron registradas 46 víctimas, de las cuales 32 sin gravedad, 10 con gravedad moderada y 4 graves", informó en un comunicado la concesionaria que administra la carretera. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de la propia concesionaria, "el autobús dio un giro por razones aún desconocidas y terminó volteándose en la carretera, cuyo tránsito tuvo que ser interrumpido por cerca de una hora", según reportó la agencia de noticias EFE.

¿El partido entre Racing y Flamengo corre riesgo de suspenderse?

De momento, el club Flamengo emitió un comunicado en redes sociales en el cual asegura tener " conocimiento del accidente ocurrido con el ómnibus que transportaba hinchas rumbo a Buenos Aires y contactó al intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos".

CONMEBOL aún no emite un comunicado, por lo que hasta ahora el partido se mantiene programado para el miércoles 29 de octubre, en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

El juego de ida, que se disputó en Brasil, finalizó con ventaja de 1-0 para el cuadro brasileño, por lo que ahora el club argentino se ve en la necesidad de obtener al menos un triunfo por la mínima, para mandar el partido al alargue.

Con información de EFE.

DB