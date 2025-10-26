Terrible Accidente en el GP de Malasia en la Moto3; Dos Pilotos Fueron Hospitalizados

Momentos de auténtico terror se vivieron en el Gran Premio de Malasia de la Moto3, cuando los pilotos José Antonio y Rueda Noah Dettwiler, se vieron involucrados en un choque muy aparatoso que provocó el traslado de ambos al hospital, vía helicóptero. Las imágenes del accidente no eran muy alentadoras, pues se podía apreciar que al momento del impacto, Dettwiler quedaba inconsciente.

El choque sucedió durante la vuelta de formación del GP de Malasia, tras la cual debía arrancar la carrera. Sin embargo, un aparente fallo mecánico en la motocicleta de Noah Dettwiler en la salida de la curva 3, le hizo bajar la velocidad y el español, José Antonio Rueda, no fue capaz de esquivarlo y terminó impactando por detrás a su compañero de profesión, provocando que ambos terminaran sobre el asfalto recibiendo atención médica, tras lo cual fueron trasladados a un hospital.

Noticia recomendada: Lando Norris Gana el Gran Premio de México; Es Nuevo Líder del Campeonato de Pilotos de la F1

¿Cómo están José Antonio y Rueda Noah Dettwiler tras el accidente en el GP de Malasia?

El equipo CIP Green Power, para el que corre Noah Dettwiler, emitió un comunicado en el que dio a conocer que el piloto suizo "fue trasladado al hospital de Kuala Lumpur y deberá someterse a múltiples cirugías". De momento no hay más novedades sobre su estado de salud, pero su equipo aseguró que compartirán más información "lo antes posible".

Por su parte, el español José Antonio Rueda sufrió una fractura en la mano, así como una "fuerte conmoción cerebral", según informó su equipo, Red Bull KTM Ajo. Se reportó también que el campeón de Moto3 estaba "despierto y alerta" tras el accidente.

Video: ¿Qué Representa el Regreso de ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1, con la Escudería Cadillac?

"Se determinó que Rueda no sufrió lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una fuerte conmoción cerebral por el impacto. Permanece en observación, a la espera de más pruebas en la mano y el brazo", se lee en el comunicado de Red Bull KTM Ajo.

Noticias recomendadas:

DB