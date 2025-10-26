Lando Norris Gana el Gran Premio de México; Es Nuevo Líder del Campeonato de Pilotos de la F1

Se corrió el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, carrera que fue dominada de principio a fin por el piloto británico de McLaren, Lando Norris. Con una gran actuación a lo largo de todo el fin de semana, Norris se llevó el triunfo con un amplio margen de ventaja sobre el segundo y tercer lugar. Con esta victoria, el Campeonato de Pilotos tiene un nuevo líder y, a falta de cuatro carreras, nada está definido.

Charles Leclerc, de Ferrari y Max Verstappen, de Red Bull, completaron el podio de ganadores en el GP de México. Por su parte, Oscar Piastri finalizó en la quinta posición y perdió la cima en el Campeonato de Pilotos. Sin embargo, aún faltan los Grandes Premios de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

¿Cómo quedaron las posiciones del Campeonato de Pilotos tras el GP de México 2025?

Lando Norris, con su triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sumó 25 puntos y desbancó a Piastri en la cima del Campeonato de Pilotos. Ahora, el británico tiene 357 puntos, apenas uno más que su coequipero en McLaren. Por su parte, luego de terminar en la tercera posición, Verstappen sigue metido en la pelea por el título y acumula 321 unidades.

Esto deja todo abierto de cara al cierre de la temporada, pues los tres pilotos tienen posibilidades de ganar el título. En caso de que Verstappen llegase a ganar, sería su quinto título de la Fórmula 1 de manera consecutiva.

¿Cuál es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Luego del Gran Premio de México, la Fórmula 1 viajará a Sudamérica para el Gran Premio de Brasil, el cual se correrá el domingo 9 de noviembre.

