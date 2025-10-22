Brian Rodríguez Renueva con América hasta 2029

El Club América ha cerrado una de las renovaciones más esperadas por la afición: Brian Rodríguez extendió su contrato con las Águilas hasta el año 2029, poniendo fin a varios meses de incertidumbre y negociaciones intensas.

El atacante uruguayo, de 25 años, decidió continuar en Coapa pese a los rumores que lo vinculaban con equipos del extranjero. Al Rayyan, de Catar, y Inter Miami, de la MLS, mostraron un fuerte interés en ficharlo, pero Rodríguez siempre dejó claro su deseo de seguir vistiendo la camiseta azulcrema.

El anuncio oficial llegó tras el encuentro del pasado martes 21 de octubre ante Puebla, donde el charrúa volvió a responder dentro del campo al marcar un gol de penal al minuto 67, reafirmando su peso ofensivo en el equipo de André Jardine. Su desempeño ha sido constante y determinante, convirtiéndose en una de las piezas más confiables del esquema táctico del técnico brasileño.

Las negociaciones con la directiva fueron largas. El presidente deportivo, Santiago Baños, ya había reconocido semanas atrás que las conversaciones estaban avanzadas, aunque las declaraciones del representante del jugador, Edgardo Lasalvia, generaron incertidumbre al mencionar que existía la posibilidad de una salida. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo que garantiza la permanencia del uruguayo por cuatro años más.

¿En qué lugar de la tabla se ubica América?

La renovación de Rodríguez se da en un contexto donde América busca recuperar su mejor nivel futbolístico. A pesar de ocupar el segundo lugar de la tabla general, las múltiples lesiones han afectado el rendimiento del plantel. En ese escenario, Brian ha asumido un papel protagónico, aportando desequilibrio, velocidad y gol en momentos clave.

Con el nuevo contrato firmado, las Águilas aseguran la continuidad de uno de sus jugadores más importantes y envían un mensaje claro de estabilidad y ambición rumbo a los próximos torneos.

