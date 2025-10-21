México Femenil Sub-17 se Impone Ante Países Bajos en Mundial.

México Femenil Sub-17 consiguió su primer triunfo en el Mundial Femenino de la categoría que se disputa en Marruecos, venciendo 1-0 a Países Bajos gracias a un gol de Citlalli Reyes. El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero jugó con una jugadora menos desde el minuto 56 debido a una expulsión, pero aun así logró sacar un gran resultado, sumar sus primeros puntos en el Grupo B y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a las rondas eliminatorias.

El torneo comenzó el 17 de octubre en Marruecos, un hecho histórico para el país africano, que acoge por primera vez una Copa del Mundo de esta categoría. La inauguración se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Anexo del Estadio Olímpico Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.

Por su parte, México debutó en el torneo el sábado anterior enfrentando a Corea del Norte, actual campeona y tres veces ganadora del Mundial Sub-17. En ese encuentro, las mexicanas cayeron 2-0 con goles de Won Sim Kim y Jong Hyang Yu. Pese a ese inicio complicado, el triunfo sobre Países Bajos refleja la capacidad de recuperación del equipo y la importancia de mantenerse competitivo en la fase de grupos.

México comparte el Grupo B con Corea del Norte, Países Bajos y Camerún. Con el resultado obtenido, las mexicanas se preparan ahora para su próximo partido contra Camerún, programado para el 24 de octubre, un duelo clave para mantener vivas las esperanzas de avanzar a la siguiente fase del torneo.

¿Dónde ver los juegos de la selección mexicana sub-17 femenil?

Todos los partidos de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se podrán seguir en vivo a través de VIX, permitiendo a los aficionados disfrutar de cada jugada y seguir de cerca el desempeño del equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero durante todo el Mundial.

