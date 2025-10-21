¿Quién Es Noel León, El Piloto Mexicano Que Correrá en la Fórmula 2?

México se hará presente en el mundo del automovilismo en el 2026. Por un lado, Sergio 'Checo' Pérez volverá a la Fórmula 1 luego de un año de ausencia. El tapatío será uno de los dos pilotos en la nueva escudería de Cadillac, pero no será el único mexicano presente en esta disciplina, pues este martes 21 de octubre se confirmó que Noel León correrá en la Fórmula 2.

La segunda máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, tendrá presencia mexicana. El piloto nacido en Monterrey, Nuevo León, fue fichado por la escudería española Campos Racing, completando así su alineación para la temporada del próximo año. A través de un comunicado, el director del equipo, Adrián Campos Jr., mencionó que "estamos orgullosos de dar la bienvenida a un piloto del calibre de Noel".

¿Quién es Noel León, el piloto mexicano que participará en la F2?

Oriundo de Monterrey, Noel León cumplirá 21 años de edad en el mes de diciembre. Su trayectoria como piloto comenzó en el Campeonato NACAM de Fórmula 4 en 2019, donde ganó el título. Luego de un par de años, pasó al Campeonato F4 de Estados Unidos para 2021.

En 2022 dio el salto al automovilismo del Viejo Continente para unirse al Campeonato Europeo de Fórmula Regional de Alpine, en donde se consagró campeón en su primer intento. Un año más tarde pasó a la Euroformula Open, donde también conquistó el campeonato. Esas actuaciones le valieron ascender a la Fórmula 3 de la FIA con la escudería Van Amersfoort Racing en 2024, temporada en la que terminó décimo de la clasificación en el Campeonato de Pilotos, consiguiendo cuatro podios a lo largo del año.

Habrá presencia mexicana en F1, F2 y F3 en 2026

Parece que el 2026 puede ser el año que catapulte al automovilismo mexicano en el mundo, pues habrá un mexicano en cada una de las tres máximas categorías de la FIA. Por un lado, 'Checo' Pérez hará dupla con Valtteri Bottas para la primera temporada de Cadillac en la Fórmula 1, marcando su regreso a las pistas tras haber rescindido su contrato con Oracle Red Bull Racing a finales de 2024.

A eso se suma la presencia de Noel Léon con Campos Racing en la F2, así como la incorporación de Jesse Carrasquedo en la F3 con la escudería Van Amersfoort Racing.

