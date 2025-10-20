¿Verstappen No Vendrá a CDMX? Esto se Sabe de Su Participación en el Gran Premio de México 2025

Max Verstappen dio una clase magistral de dominio durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos. El vigente tetracampeón de la Fórmula 1 arrasó con todos sus rivales, llevándose el triunfo en la carrera sprint, la pole position y la victoria en la carrera del pasado domingo 19 de octubre.

Gracias a su enrome actuación, Verstappen logró recortar distancias con respecto a los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, en la pelea por el Campeonato de Pilotos. La estrella de Oracle Red Bull Racing llegó a 306 puntos, mientras que los de la escudería británica tienen 346 y 332 puntos respectivamente. Ahora, de cara al Gran Premio de México, Max podría reducir aún más la diferencia en uno de los circuitos que mejor se le dan en la Fórmula 1.

Noticia relacionada: Max Verstappen Domina a los McLaren en el Gran Premio de Estados Unidos

¿Verstappen Correrá el Gran Premio de México?

El asesor de la escudería Oracle Red Bull Racing, Helmut Marko, confirmó que Arvid Lindblad participará en la primera sesión de las prácticas libres en el Gran Premio de México, a bordo del RB21. Max Verstappen sería el piloto que le cederá el asiento a la joven promesa del automovilismo, esto como parte de la estrategia de la escudería austriaca para cumplir con el reglamento de la F1.

En ese sentido, el reglamento exige que todos los equipos utilicen pilotos debutantes en al menos dos fines de semana de Gran Premio, por cada coche durante la temporada. Verstappen cedió su lugar en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin para que Ayumu Iwasa corriera en su lugar.

Sin embargo, esta medida no impide que Verstappen corra el Gran Premio de México, en el cual se ha mostrado absolutamente dominante desde que el Autódromo Hermanos Rodríguez regresó al calendario en 2015.

Video: Faitelson Habla Sobre el Regreso de "Checo" Pérez a la Fórmula 1

El dominio de Verstappen en el GP de México

Max Verstappen ha ganado cinco de las nueve ediciones del Gran Premio de México que se han disputado. El piloto neerlandés conquistó el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023, siendo el más ganador de esta carrera.

Noticias recomendadas:

DB