Lluvia Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora se Espera que Caiga Fuerte y con Granizo?

Durante los últimos días se han registrado lluvias en el Valle de México debido a fenómenos hidrometeorológicos. En N+ te decimos a qué hora se esperan precipitaciones y granizada en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones y cargues con la sombrilla.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana de hoy, 10 de junio de 2026, habrá ambiente fresco en el Valle de México, cielo nublado con lluvias aisladas y bancos de niebla.

Hacia la tarde, ambiente templado, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (centro, este y suroeste) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Estado de México (Edomex) será de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 10 de Junio 2026 con Raquel Méndez: Lluvias Fuertes

¿A qué hora se espera lluvia y granizada?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX informó que este miércoles se prevé:

Cielo medio nublado por la tarde con lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo a partir de las 15:00 horas.

Así como vientos de dirección variable de 5 a 25 km/h con rachas de 45 km/h.

Con información de N+.

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