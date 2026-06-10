Lluvia Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora se Espera que Caiga Fuerte y con Granizo?

Te decimos a qué hora se espera lluvia y granizada en la CDMX hoy, 10 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Lluvia en la CDMXLluvia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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