América vs Puebla: ¿Dónde y Cuándo Ver En Vivo la Jornada 14 del Apertura 2025 de Liga MX?

La fase regular del Torneo Apertura 2025 se acerca a su fin y se pone cada vez más interesante, con equipos que buscan asegurar el pase directo a la Liguilla y otros que intentan entrar en zona de Play-In. Y la lucha empezará en breve, ya que esta semana hay jornada doble. Estos son los detalles.

A falta de cuatro fechas para que acabe la fase regular, Toluca es líder del certamen con 31 unidades. Le sigue Cruz Azul, con 28 puntos, Y el América, con 27, es tercer lugar. En cuarto sitio, también con 27, se ubica el Monterrey. La quinta plaza la ocupa Tigres, con 26. Así que estos son los candidatos más firmes a entrar de manera directa a la Liguilla.

La fecha 14 de la Liga MX 2025 arrancará este martes 21 de octubre con 4 partidos, que son los siguientes:

América vs Puebla

Necaxa vs Cruz Azul

Mazatlán vs Santos

Monterrey vs Juárez

Posteriormente, el miércoles 22 de octubre, se llevarán a cabo el resto de los encuentros:

Pachuca vs Tigres

Querétaro vs Chivas

Atlas vs León

Tijuana vs Toluca

Pumas vs San Luis

Con el partido América vs Puebla arranca la jornada doble del torneo Apertura 2025, este martes 21 de octubre. A continuación los detalles del encuentro.

El América necesita recuperarse anímicamente, luego de caer 2-1 en el llamado “Clásico Joven” del futbol mexicano ante su archirrival Cruz Azul. Y es que no sólo dejó escapar tres puntos: también perdió el segundo lugar de la tabla de posiciones, ya que la Máquina celeste pasó a ocupar ese sitio.

Mientras que el Puebla llega con la moral en alto porque en la jornada 13 consiguió un valioso triunfo, por 4-3, en casa ante los peligrosos Xolos de Tijuana. Aún con las tres unidades sumadas, los poblanos siguen en el sótano de la tabla general.

El balón rodará en el Estadio Ciudad de los Deportes. en punto de las 19:00 horas y si quieres ver el partido, puedes hacerlo a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

Así que todo está puesto para que el América salga en busca de una victoria ante el colero del torneo, que es el Puebla. Y si se combina con un mal resultado del Cruz Azul, puede recuperar el subliderato general.

