Reducen Jornada Laboral y Escolar en Tlaxcala para Apoyar a México el 11 de Junio

Las autoridades anunciaron la suspensión parcial de las actividades con motivo del partido inaugural del torneo internacional.

Dos horas antes del inicio del partido se suspenden actividades.Foto: Pexels | Ilustrativa

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El deporte une a Tlaxcala: el 11 de junio se reducirá la jornada laboral y escolar para seguir el debut de México en la Copa del Mundo. ¿Listos para apoyar a la selección?

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