Reducen Jornada Laboral y Escolar en Tlaxcala para Apoyar a México el 11 de Junio

El Gobierno de Tlaxcala anunció modificaciones en la jornada laboral y las actividades escolares con motivo de la inauguración del torneo internacional de selecciones nacionales.

La Gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, dio a conocer esta disposición y destacó que el deporte constituye un factor de identidad y unión para las familias mexicanas.

¿A qué hora se suspenden las actividades en Tlaxcala para apoyar a la selección?

Por disposición oficial, el próximo jueves 11 de junio se suspenderán las clases en las escuelas de Tlaxcala a partir de las 11 horas, así como las actividades en las dependencias de la administración pública estatal.

Lo anterior, con la intención de que estudiantes y trabajadores puedan seguir la participación del conjunto mexicano en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

¿Se suspenden servicios en Tlaxcala por el partido de la Selección Mexicana?

El Gobierno Estatal, aclaró que los servicios de seguridad, salud y protección civil laborarán de manera habitual este jueves 11 de junio.

En Tlaxcala se determinó implementar una jornada corta en las escuelas de la entidad para brindar a las familias la oportunidad de compartir y disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

Con información de N+

JAPR