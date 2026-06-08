Sheinbaum Abandera a Selección Mexicana por Mundial 2026: "Que su Ejemplo Inspire a Millones"

Este lunes, 8 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia de Abanderamiento de la Selección Mexicana que participará en el Mundial de 2026.

En el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, en la Ciudad de México (CDMX), la presidenta Sheinbaum tomó protesta a los integrantes de la Selección Nacional de México, que nos representará en el Mundial 2026, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en México, Estados Unidos y Canadá.

Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio, protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con su protesta, por el bien del pueblo y por el bien de la nación, que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños.

La presidenta felicitó a los integrantes de la Selección y les deseó "el mayor de los éxitos, que viva la Selección”.

Cabe destacar que el pasado 31 de mayo, Javier Aguirre anunció la lista de los 26 jugadores convocados por la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.

La Selección Mexicana

Para llegar a esta convocatoria, el cuerpo técnico trabajó durante semanas con una prelista de 55 futbolistas. De ese grupo, Aguirre redujo la nómina a los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026.

Estos son los 26 futbolistas de México que irán al Mundial:

Porteros: Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa.

Defensas: César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Chávez, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Luis Romo.

Delanteros: César Huerta, Alexis Vega, Armando González, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Santiago Gimenez y Raúl Jiménez.

Con información de N+.

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