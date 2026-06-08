Sheinbaum Abandera a Selección Mexicana por Mundial 2026: "Que su Ejemplo Inspire a Millones"

La presidenta Sheinbaum abanderó a la Selección Mexicana que participará en el Mundial 2026

Ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana de FutbolCeremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana de Futbol. Foto: Gobierno de México

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+