No Habrá Clases en Querétaro para Disfrutar de la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026

Las clases serán suspendidas el próximo jueves 11 de junio en todas las escuelas de Querétaro para que estudiantes y docentes puedan seguir el partido de la Selección Mexicana, anunció el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

El mandatario estatal informó que instruyó a la Secretaría de Educación para que durante esa jornada no se realicen actividades escolares, al considerar que el encuentro deportivo representa una oportunidad para fortalecer la convivencia y el sentido de identidad nacional entre la población.

¿Por qué se determinó suspender las clases en todo el estado?

Mauricio Kuri explicó que la decisión busca permitir que alumnos y maestros puedan seguir el encuentro de la Selección Mexicana, además de fomentar la unión y el orgullo nacional a través del deporte.

“Parte de lo que nos une es la Selección Nacional, por lo tanto este jueves le instruí a la secretaria que no vaya a haber clases para que puedan ver el partido los maestros y los muchachos”, señaló.

El gobernador agregó que el futbol suele generar momentos de unidad entre los mexicanos, por lo que hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y sociales para respaldar al representativo nacional.

“México necesita buenas noticias, es momento de unidad, es momento de quitarnos cualquier color de cualquier partido político y ponernos los tres colores, el verde, blanco y rojo”, expresó.

La suspensión de clases aplicará en los planteles educativos del estado durante la jornada del jueves, mientras las autoridades educativas darán a conocer los detalles correspondientes a la medida.