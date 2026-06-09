No Habrá Clases en Querétaro para Disfrutar de la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026

Las escuelas de Querétaro suspenderán clases por instrucción del gobernador Mauricio Kuri, quien señaló que estudiantes y docentes podrán seguir el partido de la Selección Mexicana.

Suspenden Clases en Querétaro para Ver a la Selección MexicanaFoto: N+

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¡No habrá clases en Querétaro! El gobernador Kuri suspende actividades para que estudiantes y docentes disfruten del partido inaugural del Mundial 2026. ¿Listos para apoyar a México?

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