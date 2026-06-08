Tormenta Tropical Boris Provocará Lluvias Muy Fuertes y Vientos en Querétaro; Esto Sabemos

Las condiciones climáticas en Querétaro registrarán un cambio importante este lunes debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Boris, fenómeno que interactúa con diversos sistemas atmosféricos y que generará lluvias intensas y fuertes rachas de viento en gran parte del estado.

¿Qué regiones de Querétaro serán las más afectadas?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona con mayor riesgo es la Sierra Gorda, aunque el potencial de precipitaciones abarca prácticamente todo el territorio estatal.

Las autoridades pronostican lluvias muy fuertes con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, cantidad suficiente para provocar encharcamientos, escurrimientos importantes y posibles afectaciones en vialidades y zonas bajas.

Prevén fuertes vientos

Además de las precipitaciones, se esperan rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, condiciones que podrían ocasionar la caída de ramas, árboles, anuncios espectaculares y objetos mal asegurados.

Por ello, Protección Civil recomienda a la población retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y asegurar estructuras ligeras en viviendas y comercios.

Lluvias podrían comenzar por la tarde

El pronóstico contempla una probabilidad de lluvia del 80 por ciento, con posibilidad de que las precipitaciones comiencen a registrarse a partir de las 18:00 horas.

Sin embargo, las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas pueden modificarse rápidamente, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los reportes oficiales emitidos por Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

Piden extremar precauciones

Ante el riesgo de deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos severos, las autoridades recomendaron evitar cruzar corrientes de agua, no transitar por zonas inundadas y reportar cualquier emergencia a los números de auxilio.

Asimismo, hicieron un llamado a la población para mantenerse informada y tomar medidas preventivas que permitan reducir riesgos durante el paso de este sistema meteorológico.