Tormenta Tropical Boris Provocará Lluvias Muy Fuertes y Vientos en Querétaro; Esto Sabemos

La tormenta tropical Boris generará lluvias muy fuertes y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Querétaro, principalmente en la Sierra Gorda, donde autoridades mantienen vigilancia.

Boris Provocará Lluvias Muy Fuertes en QuerétaroFoto: N+

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Lluvias fuertes y vientos en Querétaro por tormenta Boris. Protección Civil alerta sobre posibles deslaves y encharcamientos. Infórmate y toma precauciones.

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