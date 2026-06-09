¿Quieres Que Aparezca tu Nombre o Algún Letrero del Mundial 2026? Esto Debes Hacer

La FIFA vende “Super Shoutouts” en los estadios del Mundial 2026 por 79 dólares (mil 378 pesos mexicanos aproximadamente), esto para los aficionados que quieren que aparezca su nombre o algún letrero.

En la página de la FIFA se anuncia un “espacio para dedicatoria” que puedes reservar para que tu nombre salga “durante el partido”, pero se especifica que será antes y no durante el juego.

🌎 See your name on football's biggest stage.



The FIFA World Cup 2026™ Super Shoutout gives fans the chance to have their name and country displayed live in-stadium.



Show your passion. Represent your nation. Be part of the FIFA World Cup™. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2026

En una Copa Mundial de la FIFA, ¿quién no sueña con ver su nombre en las pantallas gigantes?

¿Cómo funciona el Super Shoutout de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Super Shoutout de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrece a los aficionados la oportunidad de que su nombre y país aparezcan en directo en el estadio.

Así se pueden comprar estos espacios en los estadios

Los saludos en los estadios deben comprarse al menos tres días antes del inicio del partido y, actualmente, solo hay espacios disponibles para los partidos de la fase de grupos a través del sitio web de la FIFA.

Espacios ya ocupados

Los precios se han rebajado respecto a su precio original de 99 dólares cada uno y se dio a conocer en cuáles partidos están ocupados:

México Vs Sudáfrica

Corea del Sur Vs Chequia

Canadá Vs Bosnia y Herzegovina

HVI