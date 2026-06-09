¿Quieres Que Aparezca tu Nombre o Algún Letrero del Mundial 2026? Esto Debes Hacer

El Super Shoutout de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrece a los aficionados la oportunidad de que su nombre y país aparezcan en directo en el estadio

¿Quieres que Aparezca tu Nombre o Algún letrero en el Mundial 2026? Esto Debes Pagar"Super Shoutout" permite colocar nombres en pizarras de los estadios. Foto: FIFA

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En la página de la FIFA se anuncia un “espacio para dedicatoria” que puedes reservar para que tu nombre salga “durante el partido” pero se especifica que será antes y no durante el juego

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