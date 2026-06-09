Abandonan Dos Cuerpos Sin Vida en un Camino de Terracería en León; Tenían Huellas de Violencia

Durante las primeras horas del día, se reportó a la cabina de emergencia del 911, el hallazgo de dos cuerpos sin vida sobre un camino de terracería en la zona de Nuevo Valle, en León, Guanajuato.

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Y es que vecinos de la zona, que se dirigían rumbo a su trabajo, vieron a lo lejos lo que parecían dos bultos de ropa sobre el suelo, por lo que al acercarse, tuvieron como sorpresa que se trataban los cuerpos de dos hombres.

Ante ello, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo los primeros en llegar los policías municipales, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras personal de la Guardia Nacional también hacia su arribo al lugar.

En la misma zona, los uniformados implementaron un operativo para resguardar el área, así como buscar más indicios sobre este hallazgo, mientras llegaban los rescatistas al lugar de los hechos en Nuevo Valle.

Ahí, los paramédicos brindaron atención médica a los dos hombres, pero solo pudieron confirmar que ambos ya no presentaban signos vitales, por lo que se notificó al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Autoridades no logran identificar a las víctimas

Al llegar el personal de la Fiscalía de Guanajuato, comenzaron con las indagatorias correspondientes, destacando que ambos cuerpos presentaban huellas de violencia al momento de su hallazgo.

De igual manera, hizo acto de presencia el Semefo, quien después de un par de horas, realizó el levantamiento de los cuerpos para conocer las causas de su muerte.

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