Abandonan Dos Cuerpos Sin Vida en un Camino de Terracería en León; Tenían Huellas de Violencia

Vecinos de la zona iban a trabajar cuando encontraron los dos cuerpos en un camino a Nuevo Valle, León. No logran identificarlos.

La zona fue acordonada por policías.Foto: N+

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Vecinos de León descubren dos cuerpos sin vida en un camino a Nuevo Valle.

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