Barcelona vs. Villarreal: LaLiga Cancela el Partido en Miami y se Jugará en España. Foto: AP

LaLiga anunció oficialmente que el duelo entre Villarreal y Barcelona, programado originalmente para disputarse en Miami el 20 de diciembre, se mantendrá en España. La decisión se tomó luego de que la promotora cancelara el evento debido a la incertidumbre generada en las últimas semanas en el país.

La iniciativa de trasladar uno de los partidos de la jornada 17 fuera de España había generado rechazo entre jugadores, aficionados y clubes, incluyendo al Real Madrid, que solicitó a la FIFA, UEFA y al Consejo Superior de Deportes bloquear la propuesta. Incluso los propios futbolistas de LaLiga realizaron protestas para mostrar su oposición.

El plan de llevar un partido de LaLiga a Estados Unidos se consideraba histórico y una oportunidad para internacionalizar el futbol español, pero la falta de consenso y las preocupaciones sobre la integridad de la competición frenaron la idea. Thibaut Courtois y Frenkie de Jong fueron algunos de los jugadores que se pronunciaron en contra, citando el cansancio del viaje y el impacto en la equidad de la liga.

Este no era el primer intento de LaLiga por llevar partidos a Estados Unidos; años atrás se habían planteado otras propuestas, como un Girona vs. Barcelona en la temporada 2018-19, que fueron bloqueadas por federaciones. En esta ocasión, aunque la UEFA y la Federación Española dieron su autorización, la presión generalizada llevó a cancelar el traslado.

¿Dónde se jugará Villarreal vs Barcelona?

Finalmente, Villarreal y Barcelona se enfrentarán en España, manteniendo el calendario y evitando que uno de los encuentros de LaLiga se dispute fuera del país, algo que habría marcado un precedente sin igual en la historia del torneo.

