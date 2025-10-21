Barcelona se Luce en la Champions con Goleada, Próximo Objetivo: El Clásico vs Real Madrid

El FC Barcelona inauguró la actividad de la tercera jornada de la Fase de Liga en la UEFA Champions League. Los pupilos de Hansi Flick recibieron al Olympiacos, de Grecia, en el Estadio Olímpico de Montjuic, en donde les pasaron por encima con un marcador final de seis goles a uno.

Las anotaciones del encuentro fueron obra de Fermín López, quien terminó con hat-trick; Marcus Rashford, que anotó doblete, y Lamine Yamal, quien se hizo presente en el marcador desde el manchón penal. Por parte del equipo griego, Ayoub El Kaabi fue el encargado de descontar, aunque su gol únicamente sirvió para maquillar un poco la goleada propinada por el conjunto catalán.

¿Cómo marcha el Barcelona en la Champions League?

La victoria obtenida este martes 21 de octubre ante el Olympicacos, deja al Barcelona con 6 puntos luego de tres partidos disputados en la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El equipo de Hansi Flick logró reponerse de la derrota ante el Paris Saint-Germain en la jornada anterior y ahora registran dos victorias en lo que va de la campaña europea.

El próximo partido del Barça en la Champions lo jugarán de visita en Bélgica ante el Club Brujas.

Barcelona llega encaminado al Clásico vs Real Madrid

El triunfo del cuadro culé ante Olympiacos, hace que el equipo llegue de mejor manera de cara al Clásico frente al Real Madrid. Los culés están dos puntos por debajo del cuadro merengue en la tabla de LaLiga, por lo que este enfrentamiento podría catapultarlos a la cima del campeonato español.

El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona se jugará el próximo domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en punto de las 09:15 horas, tiempo del centro de México.

