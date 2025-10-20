Champions League 2025: El Arsenal Recibe al Atlético de Madrid en el Inicio de la Jornada 3

Este martes 21 de octubre vuelve a rodar el balón en la Champions League 2025, con varios partidos que subirán el voltaje. En la Jornada 3 del torneo de clubes europeos destacan el Arsenal vs Atlético de Madrid y el Real Madrid vs Juventus. A continuación los detalles.

La fecha 3 de la Champions League 2025 se jugará los días martes 21 y miércoles 22 de octubre, con varios clubes que intentan consolidarse en la parte alta de la tabla y otros que están urgidos de puntos para no rezagarse.

Noticia relacionada: Rodrigo Huescas Lesionado en la Champions League, ¿Qué le Pasó al Futbolista Mexicano?

Uno de los partidos clave de este martes 20 de octubre es el Barcelona vs Olympiacos. Y es que se trata de dos equipos que no han arrancado bien en el torneo. El club blaugrana está ubicado en el casillero 16, con 3 puntos, luego de un triunfo y una derrota. Mientras que el conjunto griego está en el sitio 29 debido a que sólo ha cosechado un punto en dos fechas.

También llama la atención el partido Arsenal vs Atlético de Madrid, que se jugará en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra. Los Gunners pretenden sumar su tercera victoria al hilo, para llegar a 9 puntos. Y en cambio, los Colchoneros quieren ascender, porque están en la décima posición (con 3 unidades).

Video: "El Real Madrid Sigue Siendo el Rey de la Champions": Marion Reimers

Champions League 2025: ¿Cuándo ver en vivo los partidos de la Jornada 3?

A continuación los encuentros del martes 21 de octubre correspondientes a la jornada 3 de la Champions League 2025:

Barcelona vs Olympiacos a las 10:45 horas

Kairat vs Pafos a las 10:45 horas

Arsenal vs Atlético de Madrid

Newcastle vs Benfica a las 13:00 horas

PSV Eindhoven vs Napoli a las 13:00 horas

Leverkusen vs París SG a las 13:00 horas

Union Saint-Gilloise vs Inter de Milán

Copenhague vs Dortmund

Villarreal vs Manchester City

Las hostilidades continuarán el miércoles 22 de octubre con otros encuentros igual de intensos, como el Real Madrid vs Juventus o el Chelsea vs Ajax:

Athletic de Bilbao vs Qarabag a las 10:45 horas

Galatasaray vs Bodo Glimt a las 10:45 horas

Real Madrid vs Juventus a las 13:00 horas

Chelsea vs Ajax a las 13:00 horas

Sporting de Lisboa vs Marsella a las 13:00 horas

Mónaco vs Tottenham a las 13:00 horas

Atalanta vs Slavia Praga a las 13:00 horas

Frankfurt vs Liverpool a las 13:00 horas

Bayern Munich vs Club Brujas a las 13:00 horas

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC