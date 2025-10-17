Barcelona Recibe Autorización Para Volver al Camp Nou, Pero Esperará Para Hacerlo Con Más Aforo

El Barcelona dio un paso importante hacia su regreso al Spotify Camp Nou, tras obtener la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de la ciudad. Este permiso autoriza la reapertura parcial del estadio, con capacidad para 27 mil aficionados, distribuidos en las tribunas del Gol Sur y la zona de Tribuna.

Aunque el club podría volver a su histórico recinto de inmediato, ha decidido esperar a la fase 1B del proyecto, en la que el aforo autorizado aumentará a 45 mil espectadores. La intención es reabrir el estadio de forma más amplia y segura, marcando un regreso más simbólico.

Los trabajos de remodelación del Camp Nou, a cargo de la constructora turca Limak, comenzaron el 1 de junio de 2023 y han tomado más tiempo del previsto. Inicialmente, se esperaba que el estadio estuviera listo en 18 meses, pero la primera etapa de obras se extendió por más de dos años y cuatro meses, retrasando la reapertura total.

Mientras tanto, el conjunto blaugrana continuará disputando sus compromisos como local en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, donde recibirá próximamente al Girona en LaLiga y al Olympiacos en la UEFA Champions League.

¿Cuándo regresará Barcelona al Camp Nou?

De acuerdo con la planificación actual, el regreso al Camp Nou podría concretarse a mediados de noviembre, coincidiendo con el partido ante el Athletic Club, programado para el fin de semana del 22 o 23 de noviembre, justo después del parón de selecciones.

Hasta entonces, el equipo presidido por Joan Laporta se mantiene enfocado en culminar los últimos detalles de una remodelación que promete modernizar por completo el estadio y convertirlo en uno de los recintos más avanzados del futbol mundial. El regreso del Barça a su casa está cada vez más cerca, pero el club prefiere hacerlo cuando el estadio esté listo para recibir a más de 45 mil culés en las gradas.

