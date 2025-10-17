México Femenil Sub-17 Debuta Ante Corea del Norte en el Mundial de Marruecos 2025

El Mundial Femenino Sub-17 arranca este viernes, 17 de octubre, en Marruecos, un hecho histórico para el país africano que por primera vez recibe una Copa del Mundo de esta categoría. El torneo se inaugura en el Complejo Deportivo Anexo del Estadio Olímpico Príncipe Moulay Abdellah de Rabat con el partido entre Marruecos y Brasil, programado a las 13:00 horas.

Brasil llega como una de las potencias tradicionales del futbol juvenil, participando por octava ocasión en este certamen, solo detrás de Japón y Nueva Zelanda, que acumulan nueve apariciones cada una. Para Marruecos, anfitrión de esta edición, será su segunda experiencia mundialista tras su debut en 2022, y buscará romper una marca que ningún otro país organizador ha podido conseguir: avanzar a las rondas eliminatorias.

Noticia relacionada: Los Dodgers Derrotaron a los Cerveceros y Están a Un Paso de la Serie Mundial 2025

Video: ¿Qué Pasará en el Mundial 2026 Ante Posibles Lluvias?

En lo que respecta a México, la Selección Femenil Sub-17 debutará este sábado enfrentando a Corea del Norte, campeonas defensoras y tres veces ganadoras del torneo. El combinado nacional comparte el Grupo B junto a Países Bajos y Camerún, dos selecciones que completan una fase inicial altamente competitiva.

Las dirigidas por Miguel Ángel Gamero llegan con la ilusión de revivir el sueño de Uruguay 2018, donde México alcanzó la final y se consagró subcampeón del mundo.

🎫✈️ Pase de abordaje: 𝐒𝐮𝐛-𝟏𝟕 𝐫𝐮𝐦𝐛𝐨 𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐮𝐞𝐜𝐨𝐬.



𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 sellada✅ y lista para despegar. ✈️🇲🇦🌍⚽#EsNuestroMomento 🙂‍↕️ pic.twitter.com/Cd9rJIYKGT — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 6, 2025

¿Cuándo juega el tri Sub-17 sus demás encuentros?

El calendario del Tricolor contempla su segundo partido el 21 de octubre ante Países Bajos y cerrará la fase de grupos el 24 frente a Camerún. Cada encuentro será clave para asegurar su pase a las rondas eliminatorias y consolidar su crecimiento en el panorama internacional.

Marruecos 2025 promete ser una edición especial no solo por su sede inédita, sino por el nivel de competencia y la oportunidad de seguir impulsando el desarrollo del futbol femenil. México, con historia y ambición, buscará escribir un nuevo capítulo en su camino mundialista.

Historias destacadas: