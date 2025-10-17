¿En Qué Lugar Quedó México en el Nuevo Ranking FIFA de Octubre 2025?

La Selección Mexicana cerró una complicada fecha FIFA con saldo discreto, pero sin consecuencias graves en el ranking mundial. El conjunto dirigido por Javier Aguirre sufrió una dura derrota 4-0 ante Colombia, selección que hoy se encuentra un escalón por encima del Tricolor en la clasificación FIFA. El partido, disputado en Arlington, Texas, evidenció serias deficiencias en defensa y una falta de conexión entre líneas que encendió las alarmas a ocho meses del Mundial 2026.

Días después, México mostró una mejor versión en Guadalajara, donde enfrentó a Ecuador en el Estadio Akron. Con ocho modificaciones en su alineación titular, el “Vasco” Aguirre buscó dar rotación al plantel y encontrar variantes. El resultado fue un empate 1-1 que, si bien no despeja todas las dudas, dejó señales positivas en cuanto a actitud y orden en el campo.

Con esos resultados, México se mantuvo en la posición 14 del ranking FIFA, con 1,682.52 puntos, una cifra ligeramente menor a los 1,688.38 del mes anterior. Colombia, su verdugo en la última derrota, ocupa el puesto 13 con 1,695.72 unidades, mientras que Uruguay, su próximo rival, aparece por debajo del Tricolor.

En la cima del listado mundial, España conserva el primer lugar con 1,880.76 puntos, seguida muy de cerca por Argentina (1,872.43) y Francia (1,862.71). Más abajo completan el top cinco Inglaterra (1,824.3) y Portugal (1,778).

Para México, mantenerse entre las primeras 15 selecciones del mundo es un pequeño alivio tras los recientes tropiezos. Sin embargo, el reto será mayor en noviembre, cuando se enfrente a Uruguay y Paraguay en la siguiente fecha FIFA, duelos que servirán como una nueva prueba para medir el avance del equipo rumbo al Mundial.

Ranking

1.- España 1880.76

2.- Argentina 1872.43

3.- Francia 1862.71

4.- Inglaterra 1824.3

5.- Portugal 1778

6.- Países Bajos 1759.96

7.- Brasil 1758.85

8.- Bélgica 1740.01

9.- Italia 1717.15

10.- Alemania 1713.3

11.- Croacia 1710.15

12.- Marruecos 1710.11

13.- Colombia 1695.72

14.- México 1682.52



