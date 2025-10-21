Necaxa vs Cruz Azul: Alineaciones, Horario y Previa del Partido de Jornada 14 de Liga MX 2025

Arranca la jornada doble de la Liga MX con varios encuentros este martes 21 de octubre. Uno de los partidos que llama la atención es el Necaxa vs Cruz Azul, de la jornada 14, que se disputará en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

El partido Necaxa vs Cruz Azul tiene todos los ingredientes para alimentar el morbo: Si ganan los celestes, le estarían abriendo la puerta de salida de par en par al entrenador Fernando Gago. Y es que el técnico argentino sumaría su novena derrota de la campaña, contra 2 victorias y 3 empates.

Cruz Azul llega super motivado a este duelo, luego de ganarle 2-1 al América en el Clásico Joven que se disputó el pasado fin de semana. Además de los tres puntos, La Máquina le arrebató el subliderato general a las Águilas.

En cambio, el Necaxa apenas mueve un pie en este torneo. Se encuentra en terapia intensiva, a falta de 4 jornadas por jugarse. Con apenas 9 unidades se ubica en la penúltima posición, sólo arriba del Puebla (con 8 puntos).

Necaxa vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Liga MX 2025

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi, Erik Lira, José Paradela, Carlos Rodríguez, Luka Romero y Gabriel Fernández.

Necaxa: Ezequiel Unsain, Emilio Lara, Alexis Peña, Cristian Calderón, Kevin Rosero, Franco Rossano, Diego de Buen, Agustín Palavecino, Johan Rojas, Diber Cambindo y Tomás Badaloni.

Necaxa vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Liga MX 2025?

El partido Cruz Azul vs Necaxa de la fecha 14 del torneo Apertura 2025 se jugará hoy 21 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

De acuerdo con lo pactado, el árbitro central hará sonar su silbato en punto de las 19:00 horas. Si quieres ver el partido Necaxa vs Cruz Azul en vivo, minuto a minuto, puedes hacerlo a través de la plataforma de streaming ViX Premium.

