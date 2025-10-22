Rayados Se Imponen en Casa a los Bravos de Juárez en la Jornada 14 del Torneo Apertura

En Monterrey, Nuevo León, este martes 21 de octubre los Rayados vencieron a los Bravos en el partido de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025.

Con este resultado el equipo regiomontano llega a 30 puntos y el conjunto de Juárez se queda con 19 unidades.

Gerardo Arteaga abrió el marcador para el Monterrey con un remate de cabeza a los 8 minutos tras un servicio de Lucas Ocampos.

Sergio Canales al 38 con un tiro de zurda de media distancia amplió a ventaja para los locales.

Ya en el segundo tiempo Germán Berterame con un toque después de un pase filtrado en el área firmó el tercer gol para Monterrey al minuto 56. Anotación que fue validada luego de la revisión del VAR.

Posteriormente Joaquín Moxica definió el 4-0 con un toque al filo del área chica al minuto 79.

Pero dos minutos después los Bravos anotaron con un tiro de Ricardo Oliveira que pegó en el poste y el guardameta Luis Cárdenas terminó por enviar al fondo de su arco con la espalda al 81.

Y finalmente Madson de Souza firmó el 4-2 con un tiro de zurda dentro del área al 90+1.

Con información de AFP

LECQ