Arrancó la jornada 3 de la Champions League y como se esperaba, los favoritos impusieron condiciones. Entre ellos el Manchester City, que superó a domicilio al Villarreal. Y también el Arsenal, que goleó en Londres al Atlético de Madrid.

En su visita al Estadio de la Cerámica, el Manchester City batalló un poco pero al final se impuso al Submarino Amarillo con goles de Earling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte.

Aunque se esperaba que el equipo español reaccionara en la segunda mitad, en realidad los Citizens acapararon la pelota y llegaron a tener hasta el 65 % de posesión durante algunos lapsos del encuentro.

La segunda mitad ya no registró anotaciones, aunque ambas escuadras tuvieron opciones a la ofensiva. Le faltó suerte al Villarreal, que en la recta final del encuentro se volcó al ataque en busca de recortar distancias.

Arsenal vs Atlético de Madrid: ¿Cómo quedó el partido de Champions?

Otro equipo español que sufrió fue el Atlético de Madrid, que recibió una paliza en su visita a Londres. Los Colchoneros fueron humillados 4-0 por el Arsenal en el Emirates Stadium, durante la fecha 3 de la Champions League 2025.

El partido Arsenal vs Atlético de Madrid se mantuvo parejo durante la primera mitad, con aproximaciones de gol en ambas porterías. Pero lo mejor llegaría para los Gunners en la segunda parte.

Y es que el Atlético de Madrid se desfondó a partir del minuto 75, cuando cayó el 1-0 por conducto del defensa Gabriel Magahlaes. Más adelante, a los 64’, Gabriel Martinelli puso el 2-0 en la pizarra.

Pero el Arsenal olió la sangre y fue con todo por más anotaciones. Luego, el delantero Viktor Gyokeres aportó un doblete, a los 67 y 70 minutos, para un 4-0 que sentenció el rumbo del partido.

Leverkusen vs París SG: ¿Cómo quedó el partido de Champions?

En otro frente, en Alemania, el París Saint-Germain despedazó al Bayer Leverkusen sin piedad. Tan solo en la primera mitad ya gleba 4-0 con anotaciones del zaguero Willian Pacho, el extremo Khvicha Kvaratskhelia y un doblete del atacante Desire Doue.

Ya en la segunda parte, los parisinos redondearon la goleada con las anotaciones de Nuno Mendes (al minuto 50), Osumene Dembelé (66’) y Vitor Ferreira (90’).

Con esta victoria, el París SG es líder de la Champions League con paso perfecto: 9 unidades y 13 goles a favor contra 3 en contra. Le siguen el Inter de Milán y el Arsenal, también con 9 puntos pero menor porcentaje de goleo.

Champions Leguea 2025: Todos los resultados de la jornada 3

A continuación todos los resultados de los partidos de este martes 21 de octubre en la jornada 3 de la Champions League 2025:

Barcelona 6-1 Olympiacos

Manchester City 2-0 Villarreal

Arsenal 4-0 Atlético Madrid

Paris Saint-Germain 7-2 Bayer Leverkusen

Kairat Almaty 0-0 Pafos

Newcastle 3-0 Benfica

PSV Eindhoven 6-2 Napoli

Inter Milan 4-0 Union Saint-Gilloise

Borussia Dortmund 4-2 Copenhague

