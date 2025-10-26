Murió un Aficionado al Terminar Partido de Liga MX Entre Cruz Azul y Monterrey; Esto Sabemos

Cruz Azul y Monterrey se vieron las caras en el Estadio Olímpico Universitario el pasado sábado 25 de octubre para disputar el partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025. El encuentro finalizó con victoria para los celestes, quienes se llevaron los tres puntos tras vencer por marcador de 2-0 a los Rayados. Sin embargo, al finalizar el compromiso, un aficionado en aparente estado de ebriedad murió.

El suceso, de acuerdo con los informado por la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, "al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio". La información del comunicado detalla que esa persona fue sometida por dichos elementos de seguridad "para su entrega a las autoridades".

Noticia relacionada: 'Cascada de Goles' en Inicio de la Jornada 15 en los Partidos Mazatlán-América y Juárez-Puebla

¿De qué murió el aficionado al finalizar el Cruz Azul vs Monterrey?

La Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM informó que "durante el trayecto de su traslado, (la persona detenida) sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente". Sin embargo, "a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales".

Video: Muere Manuel Lapuente: Leyenda del Futbol Mexicano y Multicampeón en Liga MX

El comunicado explica también que luego de determinar que la persona había fallecido, se solicitó el apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la Ciudad de México, para iniciar las investigaciones correspondientes y "deslindar responsabilidades del personal que estuvo involucrado en los hechos".

También se dio a conocer que al menos cuatro personas están siendo investigadas ante el Ministerio Público.

Noticias recomendadas:

DB